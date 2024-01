Túto vec ste možno celý život robili nesprávne: Mnoho ľudí netuší, či je potrebné oplachovať cestoviny po uvarení

Možno aj vás rodičia naučili, že keď varíte cestoviny, treba vodu osoliť a pridať trochu oleja. Keď sú uvarené, treba ich scediť a opláchnuť pod prúdom studenej vody. Ak to ale takto robíte aj vy, je to chyba.

Takto uvaríte perfektné cestoviny

Ako informuje web The Kitchn, po uvarení a scedení sú cestoviny pokryté škrobovou vrstvou. V niektorých prípadoch je vhodné cestoviny opláchnuť a škrobovú vrstvu zmyť, v iných prípadoch je to ale chyba. Závisí od toho, aký pokrm práve pripravujete. Napríklad, ak sa chystáte cestoviny použiť na prípravu studeného šalátu, mali by ste ich po uvarení vždy opláchnuť. Ak cestoviny neopláchnete, môžu sa zlepiť.

Ak varíte napríklad špagety alebo iný druh cestovín (ryžové cestoviny alebo udon), ktoré sa chystáte ešte pridať späť do panvice a ďalej ich tepelne upravovať, je vhodné ich taktiež opláchnuť. Ak tento krok vynecháte, taktiež sa z nich môže vytvoriť nežiaduci zlepenec.

Vodu po varení nevylievajte

Ak podávate horúce cestoviny s omáčkou, naopak, nikdy by ste ich oplachovať nemali. Stačí ich len scediť. V tomto prípade je totiž ponechanie škrobovej vrstvy dôležité. Vďaka nej cestoviny ľahšie absorbujú omáčku a neostanú suché.

Navyše, ak varíte cestoviny, občas je dobrý nápad nevylievať vodu, v ktorej sa varili. Ako píše Huffpost, pri varení sa z cestovín do vody uvoľňuje škrob, ktorý vytvára bielu zakalenú tekutinu. Uvedomujeme si, nevyzerá príliš lákavo. Je však ideálna na zahustenie omáčky. Stačí do omáčky pridať za naberačku vody z cestovín, ak chcete vytvoriť hustú, krémovú omáčku s perfektnou konzistenciou. Niektorí preto vodu z cestovín nazývajú aj tekutým zlatom.