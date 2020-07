Toto je predchodca všetkých dinosaurov. Žil na Madagaskare a bol veľký ako mačiatko

Jeho meno je Kongonaphon kely, čo v preklade znamená zabijak malých chrobákov. Žil na Madagakare pred 237 miliónmi rokov v druhohornom útvare trias. Aj napriek jeho extrémne malým rozmerom, iba 10 centimetrov, je pre paleontológov veľmi významný.

Kongonaphon kely totiž patrí do starodávnej skupiny Ornithodira a je tak posledným spoločným predkom všetkých dinosaurov a pterosaurov, uvádza portál ScienceAlert.

Významné fosílie

„Dinosaury sú všeobecne vnímaní ako obri,“ hovorí paleontológ Christian Kammerer z Prírodovedného múzea v Severnej Karolíne. Ako ale dopĺňa, tento živočích je významným príbuzným dinosaurov a pterosaurov a je šokujúco malý.

Ako sa mohli vyvinúť také kolosálne živočíchy z takého malého zvieraťa? Odpoveď na túto otázku nie je jasná aj preto, lebo bolo nájdených iba málo vzoriek zo skupiny Ornithodira.

Aj preto sú fosílne nálezy Kongonaphon kely také významné. Prvýkrát ich našli v roku 1998 pri práci na poli na miestach juhovýchodného Madagaskaru.

Drobnosť nie je náhodná

„Trvalo to nejaký čas, kým sme sa mohli zamerať na tieto kosti, ale keď sme to urobili, bolo jasné, že máme pred sebou niečo jedinečné a stojí to za bližšie preskúmanie,“ hovorí paleontológ John Flynn z Amerického prírodovedného múzea.

Kongonaphon kely je najmenší známy druh v rodine skorých dinosauromorfov nazývaných Lagerpetidae. Všetky počiatočné nálezy zo skupiny Ornithodira sú malé a aj s nálezmi Kongonaphon kely paleontológovia prichádzajú k myšlienke, že drobnosť objavených vzoriek nie je vôbec náhodná.

„Aj keď sú dinosaury a gigantizmus prakticky synonymá, analýza vývoja telesnej veľkosti u dinosaurov a iných archosaurov v kontexte tohto taxónu ukazujú, že prví členovia skupiny mohli byť menší ako sa pôvodne myslelo, a že v blízkosti základnej línie sa vyskytla miniaturizácia,“ píše vedecký tím vo svojej štúdii uverejnenej v PNAS.

Dôkazy, ktoré podporujú, že boli skutočne drobní, sú vo forme zubov, čo je v súlade s ich potravou. Ak majú vedci pravdu, je možné, že títo malí predkovia dinosaurov a pterosaurov sa prispôsobili tak, aby pôsobili na miestach, ktoré neboli predtým obsadené archosaurami. Bola to ich evolučná výhoda.

Je tiež možné, že posun k malému telu pomohol Kongonaphon kelymu a jeho príbuzným archosaurov „odomknúť“ ďalšie vývojové črty, ktoré sa stali základom prežitia ich potomkov.