Toto je najškaredší psík roka 2024: Podľa niektorých je ale na to príliš pekný, majiteľku obviňujú z krutosti

Nie každý majiteľ by bol ochotný pripustiť, že jeho štvornohý miláčik nie je výstavný kúsok. Títo sú ale ochotní zažartovať si trochu a dokonca sa zapojiť do súťaže o titul. S tohtoročným víťazom sú ale niektorí ľudia nespokojní.

Do súťaže sa zapojil už niekoľkokrát

Ako informuje web NPR, víťazom tohtoročnej súťaže o titul najškaredšieho psa sa stal 8-ročný pekinský palácový psík menom Wild Thang. Majiteľka Ann Lewis prihlásila psíka do súťaže celkovo už päťkrát, pričom trikrát sa umiestnil na druhej priečke. No toto je prvý rok, kedy sa mu aj podarilo zvíťaziť. Psík tak získal nie príliš lichotivý titul a majiteľka odmenu vo výške 5 000 dolárov (v prepočte takmer 4 700 eur).

Wild Thang sa zaradil medzi 8 psíkov, ktoré sa mohli uchádzať o titul. K výhre mu napokon pomohol jazyk trčiaci z papule a hustá, neskrotná srsť trčiaca na všetky strany. Jedna z porotkýň sa vyjadrila, že Wild Thang bol tento rok jednoznačne miláčikom publika. Mnohých navyše chytilo za srdce, že sa doteraz viackrát umiestnil na druhej priečke, no nikdy nie na prvej. Rozhodli sa tak konečne mu dopriať aj výhru.

Niektorí súťaž kritizujú

Nie všetci sú ale s takýmto výsledkom súťaže stotožnení. Na sociálnych sieťach sa objavili komentáre ľudí, ktorí tvrdia, že aj ich manželka vyzerá horšie, keď sa ráno zobudí. Niektorí si myslia, že v skutočnosti nie je až taký škaredý, len mu jednoducho nevyšiel účes, čo sa z času na čas stane každému. Ozývajú sa ľudia, ktorí majiteľke vyčítajú, že sa o psíka riadne nestará a odkazujú jej, že by peňažnú výhru mala investovať do Wild Thanga a vziať ho do psieho salónu.

Nájdu sa aj takí, ktorým prekáža celý koncept súťaže a príde im kruté akékoľvek zviera prehlasovať za to najškaredšie a zabávať sa na tom. Poukazujú na to, že ak sa nemôže konať súťaž o najškaredšieho človeka, lebo je to príliš kruté, nemala by sa konať ani súťaž o titul najškaredšieho psa.