Tomáš Valášek: Matovič bude akýmsi ministrom pre čokoľvek sa mu zachce. Let do Moskvy búra mýty o „odstúpení“

Let expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO) do Moskvy „ búra mýty“ o jeho odstúpení a bude mať trojaký dopad na slovenskú domácu a zahraničnú politiku. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol poslanec parlamentu, ktorý opustil stranu Za ľudí, Tomáš Valášek (nezaradený).

Tlačový odbor ministerstva financií informoval, že Matovič sa dnes v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrievom. Rokovanie sa bude týkať vakcíny Sputnik V. Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko.

MINISTER PRE VŠETKO Let Igora Matoviča do Moskvy bude mať trojaký dopad na slovenskú domácu a zahraničnú politiku. 1…. Uverejnil používateľ Tomáš Valášek Štvrtok 8. apríla 2021

Podľa Valáška sa Matovič mieni naďalej venovať aspoň časti tém, ktorú riešil ako premiér. „Bude akýmsi ministrom pre čokoľvek sa mu zachce a vláda Igora Matoviča ostáva vládou Igora Matoviča,“ doplnil. Cesta stavia podľa neho Za ľudí a stranu Sloboda a Solidarita (SaS) do nemožnej situácie a zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej krízy či kolapsu vlády.

Ako sa vysporiada s otázkou ruských vojsk na hranici Ukrajiny?

„Od cesty budú chcieť dať ruky preč, ale to celkom nejde. O zahraničných cestách ministrov rozhoduje vláda. Tam síce môžu Ivan Korčok, Mária Kolíková a Veronika Remišová zahlasovať proti, ale budú prehlasovaní. Igor Matovič letí do Moskvy aj v ich mene, či chcú, alebo nechcú,“ podotkol. Uviedol tiež, že na stredajšom rokovaní vlády tento bod na programe nebol a zrejme príde dodatočná žiadosť o schválenie cesty.

Za najdôležitejšie Valášek považuje to, ako „naloží Matovič s otázkou ruských vojsk na hranici Ukrajiny“. Pripomína, že tam letí v čase, kedy Moskva nazhromaždila najviac vojsk od intervencie na východe Ukrajiny v roku 2014. „Za týchto okolností, keď vysoký predstaviteľ členskej krajiny Európskej únie (EÚ) a NATO navštívi Moskvu, nemôže sa tváriť, že ho dianie na Ukrajine nezaujíma,“ zdôraznil.

Matovič by mal podľa neho podporiť minimálne dlhodobú slovenskú, európsku a aliančnú pozíciu, a to, že Rusko je v tomto konflikte agresorom a malo by jednotky z hranice stiahnuť a kontrolu nad hranicou navrátiť Ukrajine. „Čokoľvek iné znamená ísť proti záujmom Slovenska. A teraz: aká je pravdepodobnosť, že Igor Matovič urobí to, čo sa od vysokého predstaviteľa západného štátu v tejto situácii očakáva?,“ pýta sa bývalý koaličný poslanec.