Tohtoročná zima na Sibíri láme rekordy. Nadšencov otužovania neodradí ani teplota -52 °C

Napríklad v Jakutsku, v najväčšej republike Ruskej federácie už vyše mesiaca nestúpla denná teplota nad -30 °C. Nočné teploty v tejto republike na východe Ruska na Sibíri klesajú až na -60 °C, píše imeteo.sk

Aj keď nie sú tuhé zimy na Sibíri ničím zvláštnym, takáto dlhotrvajúca treskúca zima je nevídaná, a to aj pre chladný región akým je Jakutsko. Nízke teploty tu pretrvávajú už od začiatku decembra a predpoveď počasia na najbližšiu dobu nehlási výraznejšie oteplenie.

Za nevídanú zimu môže polárny vír

Lalok rozpadnutého polárneho víru bude vládnuť nad územím Jakutska ešte do konca januára. To istotne poteší mnohé deti, ktoré počas extrémne nízkych teplôt nemusia ísť do školy.

Napríklad v sibírskom meste Tutonchany namerali počas Štedrého dňa len -54,9 °C, čo je asi 23 °C pod dlhodobým priemerom. Počas Prvého sviatku vianočného tam teplota dokonca klesla na -55,3 °C.

Otužilci sa radujú

Teploty tešia aj miestnych otužilcov. Čím chladnejšia voda tým lepšie. Vo východnej Sibíri im nevadia ani teploty – 52 °C a veselo sa kúpu v ľadovej vode.

Samotné otužovanie podľa odborníkov zlepšuje najmä funkcie imunitného systému. Počas otužovania sa v krvi zvyšuje hladina bielych krviniek a ak je proces pravidelný, výrazným spôsobom urýchľuje imunitnú reakciu organizmu.

Tiež sa zistilo sa, že telo otužovaného človeka je schopné chemickou termoreguláciou vytvárať viac tepla, ako telo neotužovaného človeka, píše sa v imunovital.sk. Ruskí otužilci preto asi vedia, čo robia.