To, že Slovensko bude v niečom prvé, nestačí. Slovenská lekárska komora vyzvala vládu, aby zvážila plošné testovanie

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár vyzval vládu SR, aby ešte raz zvážila plánované celoplošné testovanie na nový koronavírus.

Na stredajšej tlačovej konferencii vyzval vládnych predstaviteľov, aby si sadli za stôl s odborníkmi a prerokovali ďalšie kroky. Za dôležité považuje mať pripravenú stratégiu a povedať, čo bude ďalej.

Ide o politické rozhodnutie

“Máme vážne podozrenie, že rozhodnutie o plošnom testovaní nebolo vôbec odborné,” komentoval s tým, že za vhodné nepovažuje hnať sa za tým, aby Slovensko bolo v niečom prvé. Dôležité je, aby bolo úspešné. Za legitímne považuje rozhodnutie lekárov, ktorí sa rozhodnú nepridať sa k pomoci. Podľa jeho slov by si mali šetriť sily a prostriedky. Jasné podľa neho nie je ani to, čo by sa stalo prípade ďalšej vlny.

Testovanie na Orave bolo podľa šéfa SLK slov s “vypätím všetkých síl”. Kollár očakával, že sa niekto zamyslí nad výsledkami a povie ako ďalej. Rovnako sa pýta, kto sa bude prípadne starať o nakazených zdravotníkov. Dodal, že na testovanie chýbajú zdravotnícki pracovníci, problematické je podľa neho aj materiálne vybavenie. Význam vidí v pravidelnom testovaní v zdravotníckych zariadeniach, napríklad v domovoch sociálnych služieb, potravinárstve či strategických podnikoch. Celoplošné testovanie považuje za “vydieranie”. Ľudia podľa jeho slov nemajú na výber.

Marian Kollár sa už nebude zúčastňovať rokovaní

Marian Kollár sa už nebude zúčastňovať rokovaní Ústredného krízového štábu. Povedal to na stredajšom tlačovom brífingu s tým, že je z rozhodnutí Ústredného krízového štábu sklamaný. “Myslím si, že som tam bol ako odborník a ak odborníci nemajú medzi politikmi absolútne žiadne relevantné postavanie a vôbec sa nehľadí na ich názor, je úplne zbytočné, aby sme marili čas, energiu a sily byť niekde, kde nie sme absolútne žiadnym prínosom,” povedal Kollár.

Ako dodal, do vecí, u ktorých nevidí význam a validitu rozhodnutí a procesov, sa nebude púšťať.