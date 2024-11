Tieto vianočné hity by ľudia počúvali dookola, niektorých ale vôbec neoslovujú. Súhlasíte s nimi?

Podľa niektorých je problém, že Vianoce takpovediac začínajú každý rok čoraz skôr. V niektorých obchodoch už v septembri kúpite vianočné dekorácie, aj vianočné reklamy bežia už nejaký ten čas. Čakáme, kedy sa z rádií začnú ozývať aj vianočné piesne. Ľudí sme sa pýtali, ktoré z nich milujú a ktoré, naopak, nedokážu vystáť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tieto sú najpopulárnejšie

K Vianociam neodmysliteľne patria aj vianočné koledy a piesne. Zaujímalo nás, ktoré z nich Slovákom už lezú na nervy a nechcú ich už ani počuť a ktoré, naopak, milujú a nikdy ich neomrzia. Pochopiteľne, väčšina Slovákov miluje staré klasiky, či už slovenské alebo zahraničné.

Medzi obľúbenými sa objavila napríklad pieseň Last Christmas, viacerým by neprekážalo púšťať si dookola aj Driving Home for Christmas, Jingle Bells či Mistletoe and Wine. Niektorí si nevedia Vianoce ani len predstaviť bez Franka Sinatru či Darlene Love. Na vianočných hudobných zoznamoch Slovákov nechýbajú ani Wham! či Chris de Burgh.

Niektorým čaro vianočných piesní nič nehovorí

Samozrejme, mnohí nedajú dopustiť ani na slovenské či české klasiky, medzi nimi napríklad Už se zase těšíme na Ježíška, ale aj Šťastné Vianoce od Kandráčovcov. Ľudia milujú aj List Ježiškovi od Paľa Haberu či Vianoce v podaní Elánu. U niektorých nesmie chýbať na navodenie vianočnej atmosféry Kryštof a jeho Vánoční či Václav Neckař so skladbou Půlnoční. Iní si radi púšťajú nesmrteľného Karla Gotta, ale aj ikonickú Tublatanku, najmä Poďme bratia do Betlehema.

Nájdu sa aj takí, ktorým pripadá celý predčasný vianočný ošiaľ prehnaný. Priznávajú, že reklamy a piesne ozývajúce sa zovšadiaľ už týždne pred Vianocami im kazia náladu a nemôžu si pre ne riadne užiť skutočné čaro Vianoc. Niektorí zas jednoducho len nemajú v láske vianočné pesničky a ich čaro ich neoslovuje bez ohľadu na to, kedy sa hrajú.