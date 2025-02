Tieto kúsky vyjdú v roku 2025 z módy, väčšinu z nich má pritom v skrini každý. Módni experti radia, čoho sa zbaviť

Trendy sa neustále menia. Kúsky vstupujú do módy a potom z nej odchádzajú, je to prirodzený kolobeh. Nie je to tak dávno, čo sa medzi mileniálmi a generáciou Z rozmohol konflikt vďaka otázke, či sú obtiahnuté rifle stále v móde. Posledný rok boli totiž považované za najmenej vkusný kúsok a v obchodoch prevládali najmä široké rifle. To sa však tento rok zmenilo a obtiahnuté rifle sú opäť v móde.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako informuje portál GERRY ST TROPEZ, rok 2025 bude v rámci módy rokom zmien a obnovy. Niektoré trendy sa do módy vracajú, no iné je čas nadobro vyradiť zo šatníka. Tieto tri konkrétne sa pritom týkajú žien i mužov.

Bundy v štýle bomber

Bomber bundy, a najmä zelené, sú kúskom, ktorý sa pomaly vytráca. Priznajme si, že každý už niekedy takúto bundu vlastnil, či ide o mužov alebo o ženy. A úprimne povedané, je to kus oblečenia, ktorý sa stal natoľko populárny, až sme ho videli takmer všade a rýchlo sa tak z módneho kúska stal tuctový.

Aj keď v súčasnosti tento štýl búnd nie je až taký populárny ako kedysi, stále ho vidieť na ulici, a to v rôznych prevedeniach. Módni experti preto tvrdia, že práve rok 2025 je ten správny čas, aby sme ho úplne vyradili zo šatníka.

Roztrhané džínsy