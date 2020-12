Teraz je správny čas na nové tradície. 4 originálne drinky, ktoré by ste na vianočných trhoch nezohnali

Sviatky budú tento rok v mnohých ohľadoch iné, na aké sme zvyknutí. Každý z nás dúfa, že ich strávi v kruhu svojej blízkej rodiny a viac ako inokedy si želáme, aby sme boli všetci zdraví.

Obdobie pred sviatkami sa prvý raz po dlhej dobe nenesie v znamení vianočných trhov a koncertov. Zabudnúť môžeme aj na veľkolepé silvestrovské oslavy a štefanské zábavy. Napriek tomu, že mnohí ľudia prepadajú strachu a depresii, sviatky sú v prvom rade o blízkej rodine.

Prípitok patrí k štedrovečernému stolu

Hoci vzhľadom na opatrenia sa na tradičných rodinných stretnutiach nezúčastní celá rodina, všetci môžeme veriť, že budúci rok bude všetko inak. Keď už však sviatky trávime v úzkom kruhu našich blízkych, je ten najlepší čas na vytvorenie nových tradícií. Asi nikoho neprekvapí, že k Vianociam patrí aj nejaký ten alkohol, ktorý je súčasťou prípitku aj pri štedrovečernom stole či oslavách nového roka.

Vytvorte si vlastnú tradíciu

Piť by sme mali všetci s rozumom a striedmo, no keď na to príde, správny drink dokáže skutočne navodiť dobrú náladu a naladiť sa na vianočnú atmosféru. Vôňa klinčekov, škorice či jablka nám najkrajšie obdobie v roku pripomína. Hoci si teraz nemôžeme vo veľkom kruhu priateľov vypiť varené vínko, s rodinou si môžete vytvoriť vlastný drink. Nepotrebujete byť šikovným barmanom, aby ste si namiešali originálny nápoj. Základom je iba TATRATEA.

Drinky, ktoré zohrejú a príjemne naladia

Spolu s TATRATEA sme si pre vás pripravili originálne barmanské tipy na skvelé drinky, ktoré vás počas Vianoc sviatočne naladia.

Sladký a hrejivý

Základom tohto drinku je 100 ml uvareného kamilkového čaju, ktorý si osladíte medom. Potom pridajte ešte 50 ml horúcej vody a samozrejme, 40 ml kvetového TATRATEA 47 %. Pre umocnenie atmosféry zimy a sviatkou do pohára položte citrón, do ktorého napicháte klinčeky. Jemne premiešajte v pohári a podávajte ešte horúce.

Voňavý drink s prekvapením

Do hrnca nalejte 40 ml broskyňového TATRATEA 42 % so 100 ml mandarínkového džúsu. Nechajte zohriať, ale dávajte si pozor na to, aby nápoj nezačal vrieť. Prelejte to celé do hrnčeka, v ktorom budete nápoj podávať a zalejte 50 ml zázvorového piva. Poriadne premiešajte a podávajte.

Niečo na zahriatie

Ak sa potrebujete zahriať, potrebujete k tomu poriadny šípkový čaj. Spravte si ho asi 100 ml a vložte do neho pár kúskov anízu. Zalejte si ho 60 ml brusnicovým džúsom a 40 ml TATRATEA 57 % Šípka a Rakytník. Premiešajte a podávajte.

Trúfnete si aj na frndžalicu?

Tradičná frndžalica sa môže stať tradíciou vašich Vianoc. Pripravte si do hrnčeka 100 ml horúceho zázvorového čaju s trochou citrónovej šťavy. Na vrch položte plátok citróna, kocku cukru a drievko škorice. Navrch opatrne nalejte 40 ml TATRATEA 52 % Originál. Ak chcete váš drink posunúť na vyššiu úroveň a zapáliť ho, je dôležité, aby zostal alkohol vo vrchnej časti. Nezabudnite však na to, aby ste ho včas zhasli. Na to použite tanierik. Pokiaľ si však na zapálenie netrúfate, môžete frndžalicu vypiť aj bez toho.

Prípitok neodmysliteľne patrí k povestnému želaniu “nazdravie”, ktoré v dnešných dňoch dostáva úplne iný význam. TATRATEA si drží svoju slovenskú tradíciu a s ním si môžete vytvoriť nové a neopakovateľné. Nezabúdajte však na to, že piť musíte s rozumom, aj keď ste doma.

