Tento virálny trik vám ukáže, ako zaparkovať na prvý raz: Stačí vám k nemu jedna vec, niektorí ho ale kritizujú

Sociálna sieť TikTok nie je len o virálnych tancoch pre deti, ale často tu nájdeme aj účty odborníkov, ktorí sa snažia ľuďom prostredníctvom krátkych videí pomôcť v rôznych oblastiach života. Jeden z takýchto účtov patrí inštruktorom z autoškoly, ktorí sa zviditeľnili najmä vďaka tutoriálu o tom, ako jednoducho nacúvať na určené miesto.

Jednoduchý trik

Autor videa si na ukážku vybral miesto pri supermarkete, nakoľko množstvo ľudí rieši problémy pri parkovaní práve v takýchto lokalitách. Na šoféra vplývajú rôzne faktory a nie vždy je čas sa s autom vytáčať na viackrát. Ako píše portál LADBible, vodiči by mali byť schopní úspešne dokončiť parkovanie pri cúvaní vždy, ak budú postupovať podľa podrobného návodu z videa. Kľúčom pri tejto metóde je použitie takzvaného „referenčného bodu“, ktorým sú v tomto prípade samolepky.

Tie síce vodiči nebudú mať k dispozícii vždy, no podľa inštruktora dokážu u začínajúcich študentov vybudovať správny odhad a vedia byť veľmi nápomocné. Akonáhle sa samolepka dostane na úroveň parkovacej čiary, mal by šofér vytočiť volant naplno a skončí presne na mieste, na ktoré cieli. Niektorí ľudia však s návodom úplne nesúhlasili. „Nálepky? Čo sa stane, keď nastúpite do auta bez nálepiek?“ pýtal sa jeden z používateľov. „Každé auto je iné, nedá sa to uplatniť všade,“ napísal ďalší.

„Tento návod je nápomocný možno tak pre vás, u mňa nefunguje,“ sťažoval sa v komentári iný používateľ. Našlo sa ale tiež množstvo takých, ktorí si radu pochvaľovali. „Vďaka tomuto triku už dokážem zaparkovať prakticky všade,“ chválila sa jedna slečna. Iný muž zase povedal, že šoféruje už 7 rokov a video mu pomohlo pri parkovaní tak, ako doteraz nič iné.