Tento dátum si poznačte do kalendára. Podľa astrológie v máji nastane príležitosť, aká tu už 30 rokov nebola

Čo sa týka astrológie, ľudia, ktorí poctivo čítajú horoskopy, vedia, že postavenie planét môže výrazne ovplyvniť jednotlivcov. Obzvlášť, ak ide o jedinečné javy, ktoré sa odohrajú len raz za pár rokov. To nás čaká aj v máji a jeden dátum na nás bude mať oveľa väčší vplyv, než by sme očakávali.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako informuje portál CHANI, tento rok už máme za sebou viacero významných dátumov. V januári to bol napríklad spln v Rakovi, ktorý ľudí zbližoval a poukázal na to, že čím viac starostlivosti ľudia poskytnú, tým viac sa im to vráti. Začiatkom marca to boli zase Slnko a Mars, ktoré boli vo vzťahu trigónu, čo predstavuje ľahký tok energie medzi dvomi planétami a pre znamenia to symbolizovalo, že sa mali zamerať na to, čo chceli oni a nie na to, čo od nich vyžadovali iní.

Tento dátum si poznačte do kalendára

Aj máj prinesie dôležitý deň, ktorý bude ovplyvňovať jednotlivé znamenia. Podľa informácií portálu Your Tango vstúpi už 26. mája Saturn do Barana a pôjde o skutočne významnú udalosť.

Saturn sa od 26. mája do 2. septembra 2025 po prvýkrát za 30 rokov presunie do znamenia Barana. Ten v tomto postavení bude pôsobiť agresívnejšie, priekopnícky a bude preberať iniciatívu, na rozdiel od uvoľnenejšej energie Rýb. Ľudia budú motivovaní čeliť prekážkam priamo a naplno sa opierať o svoj osobný potenciál. Nevýhodou tohto znamenia však môže byť agresivita, impulzívnosť a postoj typu „najprv konaj, potom premýšľaj“.

Od 26. mája do 1. septembra 2025 bude zároveň Saturn v konjunkcii s Neptúnom. Ide o zložitý tranzit, ktorý spája energie dvoch úplne nekompatibilných planét. Saturn predstavuje štruktúru, zatiaľ čo Neptún je jej úplným opakom, čo môže viesť k postupnému rozpadu určitých vecí alebo realít. Do protikladu sa budú stavať prísne dodržiavanie pravidiel a ambície a túžby, pričom budete musieť prísť na to, ako tieto aspekty života skombinovať bez toho, aby ste si spôsobili problémy.