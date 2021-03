Telo rozrezané na 2 kusy, na mieste ani kvapka krvi. Prípad Čiernej Dahlie nevyriešili ani po vyše 70 rokoch

Elizabeth Shortová mala len 22 rokov. Celý život mala pred sebou a mala veľké sny, chcela sa stať herečkou. Toho sa však nikdy nedožila. Jedného rána ju našli na ulici brutálne zavraždenú. Polícia robila, čo mohla, no páchateľa sa do dnešného dňa dolapiť nepodarilo. Čo sa mladej stalo Elizabeth stalo?

Chcela sa stať slávnou herečkou

Elizabeth Shortová sa narodila 29. júla v roku 1924 v Bostone. Mala štyri sestry a milujúcu matku. Otec rodinu opustil v roku 1930, keď mala Elizabeth len 6 rokov, píše portál Crime and Investigation. Nedokázal sa zmieriť s pocitom, že svoju rodinu nedokáže uživiť. Elizabeth však napriek tomu mala veľké plány do budúcnosti, nechcela sa uspokojiť s obyčajnosťou. V 19 rokoch sa preto odsťahovala do Kalifornie za svojím otcom. Chcela sa stať slávnou herečkou, osud jej to však nedoprial.

V roku 1943 mala Elizabeth krutú hádku s otcom. Krátko na to ju polícia zatkla za to, že bola ako mladistvá pod vplyvom alkoholu. Niekoľko rokov sa Shortová sťahovala z miesta na miesto a pracovala ako čašníčka v rôznych podnikoch. Peňazí však nikdy nemala nazvyš. Príliš jej to však vrásky na čele nerobilo. Elizabeth bola krásna, vždy mala okolo seba nápadníkov, ktorí jej radi zaplatili obed, či kúpili nejaký darček. Aj na večierkoch, ktoré milovala, bola vždy obklopená mužmi.

Ľudia, ktorí ju poznali, ju popisovali ako jemnú dámu s vyberanými spôsobmi. Aj keď mala množstvo nápadníkov, nakoniec sa zamilovala do majora Matthewa M. Gordona. Gordona prevelili do Indie, v liste však Elizabeth požiadal o ruku. Tá nadšene súhlasila, sobáša sa už ale Gordon nedožil, zomrel počas havárie lietadla. Neskôr, keď Elizabeth zomrela, Gordonova rodina poprela, že by medzi nimi dvoma bol akýkoľvek blízky vzťah.

Čo sa s ňou dialo niekoľko dní pred smrťou?

Elizabeth naposledy videli živú 9. januára 1947 so ženatým 25-ročným Robertom „Redom“ Manleym, s ktorým mala románik. Nasledujúcich niekoľko dní je pre políciu záhadou. 15. januára okolo desiatej hodiny ráno sa po parku v Los Angeles prechádzala mamička s malou dcérkou. Ani zďaleka to však nebola pokojná prechádzka. To, čo Betty Bersinger našla, bolo brutálne. Neďaleko chodníka ležalo nahé ženské telo v páse rozrezané na dve polovice, píše FBI.

Betty si najprv myslela, že je to len pohodená figurína. Na tele totiž bolo množstvo poranení a rezných rán, na mieste však nebola ani jediná kvapka krvi. Realita však bola omnoho horšia, bolo to zmrzačené ženské telo. Už po hodine pátrania polícia odhalila totožnosť mŕtvej ženy. Bola ňou 22-ročná Elizabeth Shortová. Okrem toho, že vrah telo rozrezal, odstránil z neho krv a umyl ho, vytvoril na Elizabethinej tvári brutálny úškľabok od ucha k uchu vyrezaný nožom po oboch stranách úst, píše portál TIME. Telo bolo zámerne uložené do pózy s roztiahnutými nohami.

Polícia si myslí, že ju nezabili v parku, avšak miesto, kde Elizabeth zomrela, sa nájsť nepodarilo. Je pravdepodobné, že páchateľ Elizabeth niekoľko dní kruto mučil. Dôkazom majú byť stopy po lane na rukách, na nohách a na krku. Časť poranení však vrah spôsobil až po smrti. Aj rozdelená na dve polovice bola Elizabeth podľa výsledkov pitvy až po smrti.

Polícia zaregistrovala desiatky falošných priznaní

Z krutej vraždy sa veľmi rýchlo stala senzácia, o Čiernu Dahliu sa zaujímali média, aj verejnosť. Polícia dokonca spojila sily s médiami v snahe nájsť akúkoľvek stopu a vraha dolapiť. O pomoc požiadala aj verejnosť, avšak márne. Práve médiá jej podľa FBI dali prezývku Black Dahlia, teda Čierna Dahlia. Údajne preto, lebo Elizabeth mala čierne vlasy, rada nosila čierne šaty a v tom čase sa značnej popularite tešil film The Blue Dahlia, píše portál Biography.

Polícia vypočula desiatky ľudí, zapísala si množstvo svedectiev a preverovala množstvo stôp. K vražde sa priznalo niekoľko ľudí, vždy sa však ukázalo, že priznanie bolo falošné. Objavilo sa množstvo viac či menej pravdepodobných špekulácií o tom, čo sa jej mohlo stať. Mnoho ľudí sa nazdávalo, že Elizabeth sa nedokázala vyrovnať so smrťou svojho snúbenca a začala sa stretávať s cudzími mužmi. Bolo teda takmer nemožné určiť, kto ju videl živú naposledy a s kým bola Elizabeth tesne pred smrťou.

Polícia pracovala aj s myšlienkou, že vrahom bol študent medicíny alebo niekto, kto mal lekársky výcvik. Rez naprieč telom bol totiž mimoriadne precízny. Kvôli poraneniam na tele si polícia myslí, že išlo o osobnú pomstu a Elizabeth vraha poznala. Vrah jej telo verejne vystavil, aby poukázal na to, aké zlo podľa jeho mienky Elizabeth napáchala.

Ani po viac ako 70 rokoch sa však stále nevie, kto je za smrť Elizabeth Shortovej zodpovedný a čo presne sa s ňou posledné dni pred smrťou dialo. Brutálna vražda inšpirovala dokonca aj niekoľko filmov, dokumentov či kníh, medzi nimi aj film Čierna Dália, ktorý bol natočený v roku 2006. Hlavných úloh sa zhostili Josh Hartnett, Scarlet Johansson či Hilary Swank.