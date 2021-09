Michal prišiel o 100-tisíc eur, ďalší sa výhre potešili. Takto vyzerá štvrté kolo očkovacej lotérie

Štvrté žrebovanie prémiových výhier očkovacej lotérie začalo bez výraznejších zmien oproti predošlým dvom. Minulý týždeň si 101-tisíc eur odniesli prvýkrát vôbec všetci vyžrebovaní. Takýto bol jej dnešný priebeh.

Relácia Byť zdravý je výhra z týždňa na týždeň láme rekordy sledovanosti. Čakáreň na očkovanie sa však zatiaľ pomaly vyprázdňuje a pandemická situácia opäť zhoršuje.

Zdravie nemá polarizovať spoločnosť, ale spájať

Moderátori Vera Wisterová s Marcelom Forgáčom hneď v úvode avizovali, že téma zdravie by nemala polarizovať spoločnosť, ale naopak, ju spájať. Oproti minulému týždňu pribudlo do osudia 200-tisíc súťažných lístkov. Na Slovensku máme plne zaočkovaných 40,1 % obyvateľov a za minulý týždeň pribudlo 18 860 ľudí zaočkovaných prvou dávkou vakcíny.

Prvé heslo “súznenie” priniesla v obálke Silvia Šarköziová zo skupiny Cigánski diabli. Ako prvého vyžrebovala Michala z Beliniec. Ten však telefón nezdvihol a odniesol si teda iba tisíc eur.

Telefón nezdvihol, výhra narástla na 200-tisíc eur

To znamená, že druhý súťažiaci hral až o 200-tisíc eur. Druhé heslo znelo “Carmen” ako slávna opera Georgesa Bizeta. Predstavil ho operný spevák Peter Dvorský, ktorý vyžreboval aj druhého výhercu. Spevák ozrejmil, že jeho kolegovia zo zahraničia sú zaočkovaní, pretože im to uľahčuje prácu.

Po zamiešaní osudia sa pustil do žrebovania. Výherný lístok patril Anne z Olešnej. Mala rovnako ako ostatní súťažiaci 20 sekúnd na to, aby zdvihla. Stihla to v posledných sekundách a keďže pozerala priamy prenos, zodpovedala heslo správne. Dokonca ho povedala niekoľkokrát ešte skôr, než bola na to vyzvaná. 201-tisíc si odniesla a neskrývala svoju radosť.

Súťažiacim sa znova darilo

Tretie heslo znelo “Tajné životy” podľa rovnomenného seriálu RTVS. Vyžrebovaným výhry 101-tisíc eur sa stal Peter z Hýľova, neďaleko Košíc. Peter telefón zdvihol a taktiež zodpovedal heslo správne. Ako zhodnotila moderátorka, odpovedal veľmi suverénne a výhru si v priebehu niekoľkých sekúnd odniesol.

Moderátor Gregor Mareš, ktorý prišiel vyžrebovať štvrtého výhercu prišiel s posolstvom, podľa ktorého sa predovšetkým na sociálnych sieťach z ľudí často vytráca ľudskosť. Pri dynamickom žrebovaní vytiahol Martina z Banskej Bystrice. Podobne ako v predošlých dvoch prípadoch, aj on správne zodpovedal heslo a získal výhru 101-tisíc. Martin poznamenal, že ráno nečakal, že by večer mohol zaspávať bohatší o túto sumu.

Článok aktualizujeme