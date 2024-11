Taraba má riešenie na koaličnú krízu: Miesto predsedu parlamentu chce s Hlasom-SD vymeniť za podporu zákonov proti LGBTI+

Kreslo predsedu parlamentu je už od apríla tohto roka predmetom mnohých dohadov a hádok, dokonca prispelo ku koaličnej kríze. Aj keď podľa koaličnej dohody patrí strane Hlas-SD, Andrej Danko si naň nárokuje argumentom, že i voliči SNS podporili Petra Pellegriniho v boji o prezidentský úrad.

Aktuálne sa podľa vyhlásení šéfa ministerstva životného prostredia Tomáša Tarabu zdá, že SNS a Hlas-SD našli kľúč na urovnanie sporov. Ako píše portál Aktuality, s návrhom národniarov, zdá sa, súhlasí aj predseda Hlasu-SD a minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok.

Spoločne proti „LGBTI ideológii“

Tomáš Taraba navrhuje vymeniť nárokovanie si na post predsedu parlamentu zo strany SNS za podporu návrhu proti „LGBTI ideológii“.

Podľa jeho slov by koaličnú krízu pomohlo vyriešiť, ak by sa so Šutajom Eštokom dohodli podobne, ako sa podarilo dohodnúť s bývalou ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou na zrušení vyhlášky, ktorá transrodovým ľuďom umožňovala zmeniť si úradne pohlavie bez podstúpenia tranzície.

„Ja ten osobný priestor vidím v tom, že poďme sa baviť s Hlasom o nejakom hodnotovom presadení nejakej agendy, ktorá je nám blízka v politike, a spojme aj toto ako súčasť nejakej dohody, kde oni uznajú, že nebyť našich voličov, tak Peter Pellegrini by nebol tým prezidentom,“ uviedol.

Dohoda v koalícii, no najmä medzi národniarmi a Hlasom-SD, má viesť k ochrane rodiny alebo zastaveniu „plíživej LGBTI ideológii na školách“.

Ako pre Aktuality uviedol predseda strany Hlas-SD, Tarabov návrh vníma pozitívne a možnosť takejto výmeny nevyvrátiť. Podľa neho, práve takéto kroky môžu znamenať vyriešenie krízy.

„Oceňujem jeho prístup. Aj on si uvedomuje, že je to dôležitá voľba a o všetkých tých ďalších parametroch sa budeme baviť. Pre mňa je dnes dôležité to, že aj pán podpredseda vlády priznal, že otázku voľby predsedu parlamentu už nemôžeme ďalej odkladať a oceňujem tento jeho postup. Verím, že je možné, že zvolíme v krátkom čase predsedu parlamentu. To je pre mňa najdôležitejšie,“ odkázal.