Takúto premenu od Radka Urbanyaka z Ruže pre nevestu nik nečakal. Ženy idú z jeho nového ja do kolien

Televízny ženích padol do oka ženám vďaka svojej vyšportovanej postave a sladkému úsmevu. Za povšimnutie stáli aj jeho dlhšie husté vlasy, ktorými sa pýšil. Tých sa však najnovšie vzdal, no to mu neubralo na kráse.

Rozhodol sa pre nový vzhľad

Ženy po ňom šalejú ešte viac než predtým! Radko Urbanyak, o ktorého priazeň a srdce bojovali účastníčky v druhej sérii šou Ruža pre nevestu, sa pochválil novým videom na sociálnej sieti. Fanúšičky sú vo vytržení, televízny ženích ukázal svoj výzor po tom, ako sa rozhodol pre novú zmenu účesu.

Dlhé husté vlasy, ktoré u nežnejšieho pohlavia nechávali fantáziu pracovať, sú minulosťou. Je tu nový Radko, ktorý prekvapil ultrakrátkymi vlasmi, pričom po bokoch je vystrihaný dohola. K jeho novému vzhľadu prispela účastníčka z prvej série Ruže pre nevestu Priscilla Versluis, ktorá vlastní barber shop.

Ako zareagovali fanúšičky?