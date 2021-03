Takto znie Mars: NASA zverejnila úchvatný zvukový záznam červenej planéty

Rover Perseverance aj naďalej pokračuje v zbieraní dôležitých dát o planéte Mars. Vedcom z NASA na Zem však neposiela len kódované dáta o zložení a podmienkach na planéte, ale aj fotografie, videá a rôzne zvukové záznamy. S jedným z nich sa NASA najnovšie pochválila na svojom webe.

Perseverance skúma povrch červenej planéty už od 18. februára, kedy sa tomuto roveru podarilo úspešne na Marse pristáť. Prvýkrát sa však rover do pohybu dal až 4. marca, pretože dovtedy vykonával rôzne testy. Aj napriek tomuto však všetko okolo seba dokumentoval a komunikoval so Zemou.

Okrem fotografií, s ktorými sa už NASA stihla taktiež pochváliť, však rover Perseverance odosiela vedcom na Zem aj veľmi cenné zvukové záznamy toho, čo je na Marse počuť. A aj s tým sa NASA, samozrejme, pochválila.

Rover na Zem poslal okrem iného úchvatnú zvukovú nahrávku vejúceho vetra na Marse. Vďaka tomu tak máme vôbec po prvýkrát možnosť počuť, ako to na „neďalekej“ planéte znie. Nahrávku si môžete vypočuť nižšie.

Perseverance má vytvorený aj špeciálny profil na sociálnej sieti Twitter, kde sa nahrávka zvuku vetra objavila. Sprevádzal ju milý text: „Veci tu znejú skutočne dobre. Vypočujte si prvé zvuky vetra, ktoré zachytil môj SuperCam mikrofón.“

Things are sounding really good here. Listen to the first sounds of wind captured by my SuperCam microphone. This mic is located at the top of my mast. For this recording, my mast was still down so the sound is a bit muffled. https://t.co/0KpN30oIro

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 10, 2021