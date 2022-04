Takto prekonáte nechuť k cvičeniu: 10 jednoduchých krokov, ktoré odporúčajú dodržiavať vedci

Aj vy patríte do skupiny ľudí, ktorá má nejaký ten kilogram váhy naviac a ktorého sa aj chce zbaviť, no z duše nenávidí cvičenie? Nebojte sa, nie ste v tom sami. Mnohí z nás k pravidelnému pohybu alebo cvičeniu nemá pozitívny vzťah. Už aj vedci ale hovoria, že je to o nastavení mysle.

Je vedecky dokázané, že ísť cvičiť do posilňovne v niektorých ľuďoch doslova vyvoláva pocity úzkosti. Je to úplne normálne – nie každý si totiž dokázal vybudovať vzťah k akémukoľvek cvičeniu a je to tak aj napriek tomu, že práve pravidelný pohyb je pre naše zdravie dôležitý a popravde aj žiaduci.

To, ako sa správne motivovať, je častou témou mnohých motivačných článkov, ktoré nás majú presvedčiť, že akýkoľvek pohyb je fajn. Samozrejme, nie všetky ale stopercentne aj fungujú. K nemalému počtu už existujúcich tipov, ako si vybudovať pozitívny vzťah k cvičeniu najnovšie pridali ďalší aj vedci z University of South Australia. Zahŕňa 10 bodov a s ich dodržaním si vzťah k cvičeniu a pravidelnému pohybu podľa odborníkov dokáže vybudovať aj ten, kto doposiaľ z myšlienky na zdravé cvičenie odpadával, píše web Science Alert.

#1 Identifikujte, prečo chcete cvičiť

Ako vedci ozrejmili vo svojom článku zverejnenom na webe The Conversation, najdôležitejšie je na začiatok identifikovať hlavné dôvody, prečo chcete začať s pravidelným cvičením. Je to kvôli zdraviu? Je to kvôli vašim deťom? Je to pre to, ako sa cítite pri cvičení? Dôvodov môže byť naozaj veľa.

Je ale známe, že cvičenie má dlhodobé výhody pre zdravie a vaše celodenné fungovanie. Rovnako tak pozitívne vplýva aj na vaše deti a môžete vďaka nemu dosiahnuť aj okamžité pozitívne účinky na vlastnú náladu a vitalitu. Keď teda budete mať úplne jasno v tom, čo chcete cvičením dosiahnuť, pomôže vám to rýchlejšie začať konať.

#2 Nikdy nie sám

Vo dvojici alebo pokojne aj vo väčšej skupine ľudí ide cvičenie ľahšie. Nájdite si preto vhodného parťáka, s ktorým budete cvičiť pravidelne. Len takto je isté, že sa cvičeniu budete venovať naozaj pravidelne – svojho parťáka totiž nebudete chcieť sklamať. A rovnako tak je tiež podľa odborníkov známy fakt, že ak cvičíte v skupine, napríklad s priateľmi či s rodinou, venujete sa cvičeniu dlhšie, než by ste sa venovali v prípade tréningu osamote.

#3 Odmeny nie sú zakázané

Samozrejme, ak vám ide o zhodenie nadbytočných kilogramov, odmeny v podobe kalorického jedla nie sú úplne v poriadku. Čo tak ale odmena v podobe nejakej veci, ktorú ste vždy chceli? V tomto bode môže byť odmenou aj nový kúsok oblečenia alebo topánok po splnení nejakého cieľa.

#4 Zaobstarajte si merač aktivity

Fit náramok alebo smart hodinky, alebo akékoľvek zariadenie, ktoré meria vašu aktivitu, by malo byť základom pri cvičení v 21. storočí. Trh ponúka niekoľko variantov, lacnejších i robustnejších, mnohé však ponúkajú základné funkcie, ktoré ocení nejeden športovec, dokonca aj ten občasný.

Tieto zariadenia vám ale nemerajú len vašu vykonanú aktivitu, ale môžete si v nich nastaviť aj rôzne motivačné ciele, kde môžete sledovať, ako sa vám ich darí plniť. Je vedecky dokázané, že takéto zariadenia prispievajú k zlepšeniu fyzickej aktivity.

#5 Cvičte každý deň

A v rovnakom čase – aby sa z toho stal pravidelný zvyk. Rôzne výskumy podľa odborníkov z Austrálie naznačujú, že pravidelné cvičenie v ranných hodinách vedie k rýchlejšiu vytváraniu návykov v porovnaní s cvičením večer.

#6 Robte len to, čo vás baví

Začať s novým cvičebným návykom je pomerne zložité (a v mnohých ohľadoch aj ťažké). Nájsť si treba taký druh športu či cvikov, ktoré vás bavia. Aj tak totiž môžete časom docieliť, že budete cvičiť s vyššou intenzitou bez toho, aby ste si to uvedomovali. Ak neznášate beh, nerobte to. Ak máte radi dlhé prechádzky v prírode, venujte sa im a postupne pridávajte – vedome aj nevedome.

#7 Začnite s malými krokmi

Preháňať to už od začiatku nie je dobré a je tiež viac pravdepodobné, že keď začne pozvoľnejšie, nebudete pociťovať žiadne bolesti a predídete aj zbytočným zraneniam. Netreba sa preceňovať, ale ani podceňovať – skrátka si nájdite pre vás zdravú a prospešnú mieru.

#8 Počúvajte vhodnú hudbu

Akú hudbu budete pri cvičení či fyzickej aktivite počúvať, je len a len na vás, samozrejme. Je ale dokázané, že k lepším výkonom a aj lepšej nálade pri cvičení sa dostanete počúvaním up-beatovej hudby.

#9 Aj prechádzka so psom je cvičenie

Majitelia psov majú pohybu až-až. Naozaj. Venčiť ho musia niekoľkokrát denne, čím chodievajú viac-menej aj na prechádzky častejšie ako tí, ktorí psa nemajú. Psíčkari dokonca uvádzajú, že sa v prítomnosti svojho psa na ulici cítia bezpečnejšie a sú aj viac sociálne prepojení.

#10 Dajte si finančný záväzok

Behaviorálna ekonomická teória hovorí o tom, že ľudia sú často motivovaní averziou k strate. Čo to znamená?

Niektoré komerčné weby toto dokonca využili pre zdravie ľudí tým, že jednotlivcov prinútili, aby uzavreli tzv. „zmluvu o záväzku“. V rámci nej zaplatia určitú finančnú zálohu, ktorá im v prípade nedodržania záväzku týkajúceho sa zdravia prepadá v ich prospech. A budete sa možno čudovať, ale naozaj to fungovalo! Vymyslieť si tak môžete niečo podobné.