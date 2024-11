Takmer sa nedali dokopy, no dnes patria k stabilným párom šoubiznisu. Objavte tajomstvo šťastného manželstva Kubovčíkovcov

Obľúbená slovenská herečka si pochvaľuje manželský vzťah s komikom Michalom Kubovčíkom, s ktorým tvorí pár už dlhé roky. Aj keď sa zdá, že všetko funguje a ide u nich ako po masle, na začiatku to vôbec nevyzeralo tak, že budú spolu.

Obaja herci si aktuálne užívajú spoločné chvíle, ktoré im spestruje ich syn Rudko. Zdá sa, že to ich vzťah ešte viac utužilo, preto by málokomu napadlo, že spočiatku nebude nič nasvedčovať tomu, že sú pre seba tí praví.

Nepríjemné stretnutie

Ich prvé stretnutie bolo netradičnejšie, ako zvykne bývať u iných párov. Prvýkrát sa videli na televíznych obrazovkách, kde si zahrali v rodinnom seriáli Ordinácia v ružovej záhrade, ako uviedli Topky. Hoci na prvý pohľad nejde o nič zvláštne, po nasledujúcich detailoch každý pochopí, že to nebolo pre nich práve najpríjemnejšie.

„Pamätám si to úplne presne. Bolo to nakrúcanie seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, kde som hral záchranára a ona rodila dieťa Mirovi Nogovi,“ zaspomínal si Michal Kubovčík v markizáckej relácii 2na1. Keďže kontroloval čerstvú mamičku Zuzku Šebovú, jeho pohľady smerovali medzi jej nohy.

Také bolo prvé stretnutie budúceho páru, ktoré neprebehlo ideálne. V tom čase si nepadli do oka, takže iskra medzi nimi nepreskočila. Nasledovali dlhé roky pauzy. „Keďže my sme začali naozaj že naplno, tak potom sme si dali pauzu, nejakých 8 rokov, aby si už nespájal tvár so zvyškom a…“ povedala so svojím typickým humorom Zuzana.

