Tajomné strašidelné budovy bez okien nájdeme vo viacerých mestách: Vydesili aj Toma Hanksa, toto je ich skutočná funkcia

Architektúra v centrách najväčších amerických miest často priťahuje pozornosť turistov a vytvára nezameniteňú scenériu. Mimo domácich sa však len málokto stretol so zvláštnymi budovami bez okien, ktoré pôsobia prinajmenšom strašidelne. Prečo vlastne nemajú okná a aká je ich funkcia? To vo svojom TikTok videu prezradil Eric Guidry, informuje LAD Bible.

Ak patríte medzi dlhoročných twitterových sledovateľov Toma Hanksa viete, že aj tento populárny herec vo svojom tweete upozornil na jednu z takýchto budov a napísal, že to je najstrašidelnejšia budova, akú kedy videl. Ako však vysvitlo, nie je v rámci USA ani zďaleka jediná.

This is the scariest building I’ve ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm

— Tom Hanks (@tomhanks) June 2, 2017