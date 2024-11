Syn Piercea Brosnana vyvolal ošiaľ svojou neuveriteľnou podobou so slávnym otcom. Je to jeho verná kópia

Fanúšikovia sa ho nevedia nabažiť. Reč je o synovi legendárneho filmového Jamesa Bonda, ktorý vyvolal svojím vzhľadom veľký rozruch na sociálnych sieťach. Ľudia ospevujú 23-ročného mladíka, ktorý je podľa nich vernou kópiou svojho otca.

Článok pokračuje pod videom ↓

S veľkým potenciálom

Známy herec Pierce Brosnan ani len netuší, koho má vedľa seba. Z jeho syna Parisa Brosnana vyrástol mladý muž, ktorého nabádajú fanúšikovia k tomu, aby prevzal úlohu Jamesa Bonda po svojom otcovi, ako píše Brightside. Ich slová naznačujú, že by bol na túto rolu priam stvorený. Vidia v ňom mladého Piercea, ktorý má veľký potenciál stať sa legendárnym Bondom 007

Paris, rovnako ako jeho brat Dylan, zabŕda do umeleckej oblasti. Zatiaľ čo Dylan skúma hudbu a film, Paris sa ponára do viacerých umeleckých foriem, no jeho vášňou je hlavne maľovanie. Spolupracoval už na rôznych projektoch, v ktorých predvádzal svoje umelecké diela a dokonca hral so svojím otcom v kampani Paul & Shark.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @paris.brosnan



Pri pohľade na Instagram syna slávneho otca je zrejmé, že Paris má cit pre jedinečný štýl. Fanúšikom sa zvykne ukazovať so svojimi maľbami, pričom predvádza tiež svoje outfity, pri ktorých očividne dbá na ležérnosť, pohodlnosť a unikátnosť.

Reakcie fanúšikov boli jednoznačné