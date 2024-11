Svoj spánok môže zlepšiť každý. Experti radia, ako na to

Prechod z letného času na zimný nám v nedeľu 27. 10. síce doprial hodinu v posteli navyše, avšak pre náš spánkový režim to nemusela byť výhra. Vedecké štúdie opakovane potvrdzujú, že zmena času negatívne ovplyvňuje náš spánok, a teda aj zdravie a náladu. Čo s tým? A dokážu nám so zdravým spánkom pomôcť moderné technológie? Odpovede na tieto a ďalšie otázky prináša bezplatný online kurz Vyspi sa na to!, ktorý v spolupráci s expertmi z rôznych odborov pripravil Samsung. Registrovaní používatelia, ktorí absolvujú lekcie kurzu, navyše získajú možnosť vyhrať inteligentné hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra alebo Galaxy Watch7 a získajú zľavový voucher na nákup inteligentných hodiniek na samsung.sk.

Že zmena času dokáže poriadne zamávať s kvalitou spánku aj množstvom energie, dokazuje nielen skúsenosť mnohých z nás, ale čoraz častejšie aj vedecké štúdie. Prechod na nový režim – hoci v prípade zimnej zmeny času to znamená o hodinu dlhší spánok – totiž nesvedčí našim cirkadiánnym rytmom (t. j. vnútorným telesným hodinám) a môže sa okrem spánku negatívne podpísať na našej imunite, koncentrácii a nálade.

O pol roka nás potom čaká ešte náročnejšie obdobie. So zmenou času na letný čas sa totiž spája hodinové skrátenie doby spánku, čo môže u citlivejších a starších jedincov dokonca zvýšiť riziko kardiovaskulárnych príhod a depresií. Striedanie času nám skrátka ukazuje, aký obrovský vplyv má spánok na naše telo aj psychiku. Našťastie, existujú účinné a vedecky podložené spôsoby ako podporiť svoj spánok – a práve tie sú náplňou kurzu Vyspi sa na to!

Vyspite sa (nielen) na zmenu času

Kurz Vyspi sa na to! je od 25. októbra zadarmo dostupný na webe Vyspi sa na to! všetkým, ktorí nechcú, aby ich zmena času rozhodila a zároveň by radi upravili svoje spánkové návyky, zvýšili množstvo energie, a zlepšili tak svoje dennodenné fungovanie. Dostatočný spánok totiž zďaleka nie je samozrejmosťou. Dáta z aplikácie Samsung Health napríklad ukazujú, že spíme čoraz kratšie – celosvetovo je teraz priemerná dĺžka spánku 6 hodín a 59 minút – a znižuje sa aj celková kvalita spánku.

„So spánkom vo väčšej či menšej miere bojuje až 80 % populácie. Každý tretí človek potom spí menej ako 6 hodín denne, čo je znak spánkovej deprivácie. Kvalitný spánok má pritom mnoho aspektov, nejde iba o jeho dĺžku,“ vysvetľuje Petr Ludwig, lektor a obsahový garant kurzu, a dodáva: „Kurz Vyspi sa na to! ponúka každému, kto sa zaujíma o svoje psychické a fyzické zdravie, vedecky overené a účinné tipy, ako v noci lepšie spať – a teda cez deň lepšie fungovať.“

Všetko, čo ste chceli vedieť o spánku

Kurz Vyspi sa na to! tvorí celkom 12 tematických videolekcií. Tie sa zameriavajú na široké spektrum oblastí, ktoré súvisia so spaním. Vo videách tak porozprávajú napríklad Petr Ludwig (o tom, ako spánok súvisí s energiou a koľko hodín by mal človek spať), Krištof Jarmar a Vojta Hlaváčik z Brain We Are (o tom, aké doplnky stravy majú preukázateľný vplyv na spánok), svetelný expert Hynek Medřický (o prepojení spánku a svetla) alebo medicínska antropologička Lenka Medvecová Tinková (o spôsoboch, ako podporiť spánok u malých detí).

„Zaujímavou témou je súvislosť spánku a technológií. Často počujeme, ako elektronické zariadenia v podobe všadeprítomných displejov narúšajú spánok. To je bezpochyby pravda, avšak moderné technológie nám môžu tiež pomáhať so zdravým životným štýlom – stačí ich správne používať. Aj tomu sa venuje jedna z lekcií kurzu,“ hovorí Marcus Deveaux, produktový manažér mobilnej divízie Samsung Electronics Czech and Slovak. Z dát Samsungu okrem iného vyplýva, že počet ľudí, ktorí dlhodobo sledujú svoj spánok pomocou technológií, sa medzi rokmi 2021 a 2023 zvýšil o 182 %.

Technológie v úlohe spánkového kouča

Používatelia, ktorí sa zaregistrujú na kurz si môžu pozrieť všetky lekcie zadarmo.

Smart hodinky Samsung prinášajú svojim nositeľom nespočetné množstvo praktických funkcií, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Zariadenia dokážu zbierať dáta o spánku a prostredníctvom mobilnej aplikácie Samsung Health vytvoriť prehľadný report, v ktorom sa používateľ dozvie napríklad dĺžku spánku, dobu jednotlivých spánkových fáz či skóre fyzického a duševného zotavenia. Súčasťou aplikácie je aj spánkový tréning ponúkajúci personalizované tipy, ako spať kvalitnejšie.

Registráciu do kurzu, podrobné pravidlá súťaže a jednotlivé lekcie nájdete na webe Vyspi sa na to!.