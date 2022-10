Svet sa zmení na nepoznanie: Vedci vyrátali, kedy nastane zrážka všetkých kontinentov, ktoré vytvoria Amáziu

Pohyb kontinentov či zmeny hladín oceánov sú známe javy, ktoré do budúcna výrazne ovplyvnia našu planétu. Vedci však pomocou simulácie vyrátali, kedy nastane zrážka kontinentov a ako bude následne vyzerať Zem z pohľadu pevniny a svetového oceánu.

Kontinenty sa ročne posunú o niekoľko centimetrov, hladina Tichého oceánu klesá a Atlantického oceánu naopak stúpa. Všetky tieto uvedené faktory tak smerujú k tomu, že svet bude v budúcnosti vyzerať úplne inak, ako ho poznáme dnes.

Zmenu spôsobia oceány

Podľa IFL Science predstavili vedci z austrálskej Curtin University obraz toho, ako sa zmení pohľad na pevninu a oceán po tom, čo sa kontinenty zrazia k sebe. Spôsobí to pohyb oceánov, ktoré sa pri rozpadaní kontinentov zmenia na vnútorné a vonkajšie. Dnes sa medzi vnútorné radia Atlantický a Indický oceán, zatiaľ čo najväčší Tichý oceán, predstavuje vonkajšiu vodnú plochu.

Nové superkontinenty tak mohli vznikať uzavretím vnútorných alebo vonkajších oceánov. Ako však tvrdí profesor Zheng-Xiang Li, dnes je situácia odlišná. Naša planéte totiž došla do bodu, kedy do úvahy spadá len uzavretie vonkajšieho oceánu, v našom prípade Tichého.

V štúdii, ktorú zverejnil National Science Review, sa tak odborníci zhodujú, že postupný zánik Tichého oceánu je nevyhnutý aj z dôvodu, že jeho hladina klesá, zatiaľ čo Atlantik každoročne stúpa. Podľa portálu Wired to môže byť do roku 2050 až o 35 centimetrov.

Uzavretie oceánu a vznik nového superkontinentu, ktorý nazvali Amázia, by mal podľa výpočtov nastať približne o 280 miliónov rokov.

Ako sa bude meniť naša planéta?

Na základe simulácie výskumného tímu sa zistilo, akým smerom sa budú jednotlivé kontinenty posúvať, kým vytvoria jeden obrovský celok. Severná aj Južná Amerika sa budú pomaly približovať k Ázii. Austrália a Indonézia sa posunú na sever, tiež k Ázii. Napokon sa Afrika spojí s Európou, a tak vznikne Amázia.

Čo sa týka Antarktídy, vedci predpokladajú jej presun do Tichomoria. Na druhej strane, výskumníci dodávajú, že pohyb Antarktídy sa dá len ťažko predpovedať. Z pôvodných predpovedí to vyzeralo tak, že Amázia zíde okolo Severného pólu, čím výrazne ochladí Zem, no profesor Li pre IFL Science dodal, že zemepisné šírky väčších kontinentov by sa meniť nemali.

Li zanechal aj predpoveď, ako by to po sformovaní Amázie mohlo vyzerať: „Zem, ako ju poznáme, sa bude drasticky líšiť, keď sa vytvorí Amázia. Očakáva sa, že hladina mora bude nižšia a rozsiahle vnútro superkontinentu bude veľmi suché s vysokými dennými teplotnými rozsahmi,“ ukončil v rozhovore.