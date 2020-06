Svet sa ponoril do čiernej. Ľudia vo výzve Blackout Tuesday vzdávajú hold zavraždeným Afroameričanom

Facebook, Instagram, Twitter, ale aj Spotify či dokonca televízne vysielanie. Online svet sa ponoril do čiernej. V súvislosti so smrťou Afroameričana Georga Floyda a demonštráciami, ktoré jeho prípad vyvolal, sa totiž protesty preniesli aj do virtuálneho prostredia. Utorok 2. júna si tak budeme pamätať ako Blackout Tuesday.

V reakcii na vraždy Georga Floyda, Breonny Taylor a Ahmauda Arberyho a nespočetné množstvo ďalších Afroameričanov rukami polície vznikla v Spojených štátoch amerických iniciatíva #TheShowMustBePaused. V rámci nej sa dnes, v utorok 2. júna, odmlčali predstavitelia hudobného priemyslu, aby tak upozornili na dlhopretrvávajúci rasizmus a nerovnosť v tomto odvetví. Výzvu vytvorili Brianna Agyemang a Jamila Thomas, vysokopostavené predstaviteľky vydavateľstva Atlantic Records.

Umelci, Spotify aj televízie

Výzva však v mimoriadne krátkom čase presiahla hranice hudobného priemyslu a zasiahla celú umeleckú obec. Čierne snímky na pamiatku Afroameričanov zavraždených v súvislosti s policajnou brutalitou a rasizmom zdieľa na svojich sociálnych sieťach mnoho umelcov či umeleckých inštitúcií. Postupne sa pridávajú aj ďalšie osobnosti spoločenského života a verejnosť. Sociálne siete sa tak do konca dňa pre mnohých užívateľov zalejú do čiernej farby. K výzve sa pripojila napríklad aj služba Spotify.

Výzva #TheShowMustBePaused umelcov z hudobného priemyslu vyzýva, aby dnes prerušili svoju prácu a venovali svoju pozornosť a energiu segregovaným komunitám. Viaceré americké televízie včera počas 8 minút a 46 sekúnd vysielali len čiernu obrazovku. Medzi nimi MTV, Comedy Central či Nickelodeon. Čas súvisí so zverejneným videozáznamom, na ktorom policajt kľačí na krku Georga Floyda práve takúto dlhú dobu.