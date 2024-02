Svet čaká astronomická udalosť desaťročia: Nastane úplné zatmenie Slnka, pre ľudí žijúcich na Slovensku však máme zlú správu

Svet očakáva obrovskú astronomickú udalosť. Tento rok nás čaká úplné zatmenie Slnka. iMeteo informuje o tom, že ho na vlastné oči bude môcť pozorovať viac ako 30 miliónov ľudí. Žiaľ, obyvatelia Európy medzi nich nepatria. Ak však patríte k milovníkom vesmírnych udalostí, určite si nenechajte ujsť informácie o padajúcich asteroidoch, ktoré okolo Zeme preletia už dnes a zajtra.

Musíte sa vydať mimo Európu

„Úplné zatmenie Slnka, pri ktorom Mesiac úplne zakryje Slnko počas dňa, sa uskutoční 8. apríla,“ informoval portál. Toto nebeské divadlo, ktoré zatemní dennú oblohu, bude síce trvať iba niekoľko minút, bude ho však môcť prežiť asi 32 miliónov ľudí.

Nie všade sa však na túto udalosť môžeme tešiť. Slovensko, rovnako ako aj zvyšné krajiny v Európe, úplné zatmenie nezažije. Bude ho totižto možné pozorovať iba na úzkom páse Severnej a Strednej Ameriky.

Greg Brown, astronóm z Royal Greenwich Observatory povedal: „Pre pozorovateľov v Severnej Amerike je toto najlepšia šanca vidieť úplné zatmenie Slnka v tomto desaťročí.“

Čarovný deň

Úplné zatmenie začne 8. apríla nad južným Tichým oceánom. Podľa iMeteo bude prvým miestom – v prípade priaznivého počasiam, kde ho bude možné sledovať – tichomorské pobrežie Mexika, a to o 11:07 miestneho času.

Pokračovať bude z Mexika do Texasu, ďalej prejde Oklahomou, Arkansasom či Missouri. Pozorovať ho budú môcť aj ľudia v Illinois, Kentucky, Indiane, Ohiu, Pensylvánii, New Yorku, Vermonte, New Hampshire a Maine.

Ďalej vstúpi do Kanady v južnom Ontáriu, prejde cez Quebec, New Brunswick, Ostrov princa Edwarda a Cape Breton. Nad Severnou Amerikou sa tento neobyčajný úkaz skončí o 17:16 miestneho času.