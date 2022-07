Svedkovia videli jasné svetlo a počuli hlasnú ranu. Nad Wellingtonom preletel veľký meteor

Nad novozélandským hlavným mestom Wellington vo štvrtok preletel horiaci meteor. Svedkovia uviedli, že videli jasné svetlo a počuli hlasnú ranu. Nezvyčajnú seizmickú aktivitu zaznamenala aj geologická agentúra GeoNet. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

Stunning footage has captured the moment a bright meteor lit up the skies above the Wellington region just hours ago. Moments after the bright flash, residents around the Masterton district reported a loud bang followed by windows rattling. pic.twitter.com/0qCx7sBYJR

— Nitin Suri (@scorpion4x) July 7, 2022