Súťažou krásy určenej pre ťavy otriasa škandál: 40 súťažiacich museli diskvalifikovať. Boli napichané botoxom

Svet je plný bizarných udalostí, ktoré vo veľkej miere zaujímajú pozornosť médií. Jednou z nich je každoročne aj súťaž krásy určená pre ťavy, ktorá sa koná v Saudskej Arábii. Tá sa tentokrát opäť dostala do centra pozornosti verejnosti hneď kvôli niekoľkým škandálom. Tým najväčším je, že až 40 súťažiacich zvierat bolo diskvalifikovaných po tom, čo porota zistila, že ich vzhľad bol upravený rôznymi kozmetickými procedúrami.

Nech je váš názor na súťaž krásy zvierat akýkoľvek, v Saudskej Arábii patrí ťaví festival The King Abdulaziz Camel Festival medzi populárne podujatia. V hre je totiž viac ako 58 miliónov eur, ktoré si odnesie ten majiteľ, ktorému sa podarí „vychovať“ tú najkrajšiu ťavu zo všetkých, píše web Unilad.

Bizarná súťaž hraničiaca s týraním zvierat

Porota zložená z odborníkov hodnotí najkrajšie ťavy krajiny na základe niekoľkých faktorov – tvar hlavy, dĺžka krku, tvar hrbu či držanie tela. Príde vám to neetické a hraničiace s týraním zvierat? Nuž, vaše kritické názory sú skutočne na mieste, no Saudská Arábia je celkom iný svet, kde ťavy takúto tortúru musia zvládať.

The King Abdulaziz Camel Festival sa každoročne potýka nielen s množstvami podporovateľov, ale aj odporcov, keďže na tejto nezvyčajnej súťaži krásy často dochádza k odhaľovaniu nechutných praktík majiteľov zvierat. Inak to nebolo ani teraz.

40 súťažiacich diskvalifikovali, boli napichané botoxom

Odborná porota musela diskvalifikovať až 40 tiav po tom, čo sa zistilo, že majitelia ich skrášľovali rôznymi kozmetickými procedúrami, vrátane aplikácie botoxu či faceliftingu. Ide pritom o najväčší počet zvierat, aký bol v histórii tejto súťaže z hlasovania vyradený. Akékoľvek kozmetické zásahy do vzhľadu tiav sú totiž v súťaži krásy striktne zakázané.

Ako informovala Saudskoarabská štátna tlačová agentúra (SPA) v stredu 8. decembra, majitelia diskvalifikovaným zvieratám mali pomocou rôznych prípravkov vylepšovať pery a nosy. Hormónmi im tiež zväčšovali svalovú hmotu, vstrekovali im botox do hláv a pier a použili rôzne výplne na uvoľnenie ich tvárí. Majiteľom tiav hrozia podľa SPA veľmi prísne tresty.

Tradícia po celej krajine určená len pre majetných

Ťaví festival v Saudskej Arábii trvá každý rok zhruba mesiac a koná sa v púšti severovýchodne od hlavného mesta krajiny Rijád. Jeho cieľom je zachovať úlohu tiav v dedičstve krajiny. Chov týchto zvierat je v Saudskej Arábii veľkým biznisom a priemyslom, ktorý ročne majiteľom zvierat zarobí milióny dolárov.

Podobné súťaže sa konajú naprieč celou krajinou, no The King Abdulaziz Camel Festival patrí medzi najväčšie. Aj keď je súťaž určená pre všetkých, zúčastniť sa jej môžu len tí, ktorí na to majú dostatok finančných prostriedkov. Len za prihlásenie ťavy do súťaže je nutné zaplatiť vstupný poplatok zhruba 1,5 milióna eur. Záleží od toho, aká vzácna je prihlásená ťava.

Nie je to ale prvýkrát, čo sa v histórii súťaže podvádzalo. V roku 2018 bolo diskvalifikovaných 12 tiav za rovnaký prehrešok. Organizátori súťaže s podvodníkmi a manipulátormi zápasia každý rok. Vždy sa ich snažia odhaliť čím skôr, nie stále sa im to ale darí.