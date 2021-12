Študenti prestávajú používať notebooky, presedlávajú na tieto tablety. Majú na to dobrý dôvod

Kým v minulosti boli povinnou výbavou študenta skriptá a poznámkový zošit, neskôr aj notebook, dnes je situácia zásadne odlišná. Aj keď aj teraz sa nájdu študenti, ktorí nosia so sebou ťažkopádny notebook, mnohí už prechádzajú na tablety. Ak chcete mať špičkové tablety s brutálny výkonom, avšak stále za dobrú cenu, potom je jedinou možnou odpoveďou Lenovo.

Prečo tablet a nie notebook?

Možno si niekto povie, že tablet mu v škole neposkytuje také pohodlie. Opak je však pravdou. Tablet je extrémne prispôsobivý. Je iba veľmi malé percento študentov, ktorí nedochádzajú do školy. Väčšina jednoducho musí cestovať menšiu či väčšiu vzdialenosť. Tablet je na prepravu ako stvorený, keďže je tenký a šikovne sa zmestí aj do malého ruksaka či tašky.

Ďalšou nespornou výhodou je výbava. Ste na prednáške, tabuľa je celá popísaná poznámkami a vy si ich chcete odfotiť. S notebookom sa to nedá, môžete si to síce odfotiť do mobilu a potom zdieľať, avšak jednoznačne najľahším riešením je jednoducho zdvihnúť tablet a odfotografovať si to. V minulosti tablety nemali veľmi dobré foťáky, to však neplatí o nadupaných tabletoch Lenovo. Napríklad s takým Yoga TAB 13 zhotovíte čistú a ostrú fotografiu, ktorú si v prípade potreby môžete pohodlne rovno na tablete zväčšovať. Poznámky tak ostanú bez problémov uchované.

Dokonalá náhrada

No dobre, poviete si. Výhodou notebooku na prednáškach či pri práci je ale klávesnica a tú nenahradí pri práci žiadny displej. S týmto tvrdením sa dá určite v istých prípadoch súhlasiť. No to nie je dôvod na to, aby ste tablety práve preto odpísali. Stačí napríklad siahnuť po Lenovo TAB P11 Pro, ku ktorému automaticky získate klávesnicu a dokonca aj pero.

Pripojením klávesnice sa zo skvelého tabletu stáva okamžite notebook s plnohodnotnou klávesnicou a dokonalý pomocník na písanie dlhších textov. Tablet tak vďaka klávesnici vypĺňa aj pomyslený mínus oproti notebooku. Navyše, s perom prispôsobeným na prácu, môže byť obsluhovanie komfortné a zábavné. Samozrejme, klávesnica sa dá dokúpiť a pripojiť aj k iným modelom Lenovo, ako je Yoga TAB 11 či Yoga TAB 13.

Efektívny na prácu, ale aj zábavu

Mnohí z nás pri práci, ale aj pri učení používajú smartfón, avšak v mnohých prípadoch je lepšie a efektívnejšie siahnuť po tablete. Ten je práve kvôli väčšej obrazovke ideálnejší napríklad aj na sociálne siete. Vďaka veľkosti je prehľadnejší, dokážete si na ňom zobraziť viac informácií a lepšie vidíte, čo práve riešite.

Výkonné Lenovo tablety, najmä Yoga TAB 13, ale aj TAB P11 Pro či Yoga TAB 11, zvládnu aj náročné úlohy, aplikácie a tiež hry. Nemajú problém s odozvou a rýchlosťou, a tak sa stáva z tabletu efektívny nástroj nielen pre prácu, ale tiež zábavu.

Super nadupané tablety Lenovo

Aby ste boli produktívni, úspešnejší a lepší v škole či zamestnaní, potrebujete aj spoľahlivého pomocníka. Nimi sú jednoznačne tablety od spoločnosti Lenovo. Modely TAB P11 Pro, Yoga TAB 13 a Yoga TAB 11 sú ideálne pre každého. Môže to byť študent, pre ktorého sa stane neoddeliteľnou študijnou pomôckou, ale rovnako poslúži každému inému. Sú dokonalým pracovným nástrojom, ktorý zvláda aj požiadavky náročného užívateľa.

Veľká obrazovka až 13 palcov v prípade modelu Yoga TAB 13, alebo 11,5-palcové v prípade modelov TAB P11 Pro a Yoga TAB 11 sú dostatočné na komfortnú prácu, pričom k modelom TAB P11 Pro dostanete už aj spomínanú klávesnicu a pero.

O pohon tabletov sa starajú procesory QUALCOMM SNAPDRAGON, v prípade Yoga TAB 11 je to procesor od Mediatek. K dispozícii je tiež dostatok operačnej pamäte, pri modeli Yoga TAB 13 je to až 8 GB a 128 GB úložisko.

A aká je cena? Za tieto špičkové tablety zaplatíte naozaj slušnú sumu v porovnaní toho, čo za ňu dostanete. TAB P11 Pro má cenovku 669 eur, v prípade LTE verzie to je 699 eur.

Pri modeli Yoga TAB 11 je to však mimoriadne príjemných 349 eur, a v prípade špičkového modelu Yoga TAB 13 je cena stanovená na sumu 739 eur.

Všetky tieto tablety nájdete napríklad v eshope Datacompu, kde si ich môžete objednať z pohodlia domova.

Ak si však vyberiete hocijaký z ponúkaných tabletov Lenovo, rozhodne neurobíte chybu. Získate tak skvelú a plnohodnotnú pomôcku pri štúdiu, práci či zábave, vďaka ktorej si na notebook už ani nespomeniete.