Strašidelný aj zábavný. Rakúsky Familypark pozýva na halloweensku párty pre celú rodinu

Potom máme pre vás tip na skvelý rodinný výlet. Najväčší rakúsky zábavný park, vzdialený od Bratislavy len hodinu cesty autom, pozýva na halloweensku párty plnú zážitkov nielen pre deti a tínedžerov, ale aj pre dospelých.

Párty, ktorá potrvá 10 dní

Od piatku 25. októbra do nedele 3. novembra 2024 ovládne rakúsky Familypark 10-dňová strašidelná halloweenska párty. Od 11.00 do 20.00 alebo až 22.00 hod. (odporúčame pozrieť si program na stránke parku) si vo Familyparku návštevníci užijú nielen viac ako 30 zábavných jázd a ďalších fantastických kolotočových atrakcií, ale aj bohatý halloweensky program. Nebude chýbať sprievod strašidelných postáv, ktorý povedie maskot parku Filippo, kúzelnícka šou či bábkarské vystúpenie, tri spievajúce tekvice alebo umelci na chodúľoch. Navyše, šikovné maskérky sa postarajú o dokonalú premenu tých návštevníkov, ktorí by sa chceli aspoň na jeden deň stať strašidelnou postavou podľa svojho výberu.

Halloweenska atmosféra na každom kroku

Strašidelné dekorácie, svetielka a široká ponuka jesenných dobrôt zmenia atmosféru celého parku. Vo vzduchu sa bude vznášať vôňa vareného vína, zemiakov pečených v peci, aj sladkej škorice. V reštauráciách a bufetoch pribudne špeciálne halloweenske menu.

K tomuto sviatku neodmysliteľne patria aj vyrezávané tekvice so strašidelnými výrazmi tváre. Presne také bude naživo pred očami návštevníkov vyrezávať rakúsky umelecký rezbár Alex Neumayr. Vystavená bude aj najväčšia vyrezávaná tekvica z celého Rakúska. Pre predstavu, tá minuloročná mala bezmála 900 kíl! Tohtoročná ešte len dorastá.

Šapitó plné zábavy a akrobacie

Dve zábavné detské šou, vhodné aj pre tie najmenšie detičky, a dve večerné predstavenia pre staršie deti a dospelých, sa budú denne odohrávať pod veľkým šapitó. Bohatý program poteší každého, kto miluje pôsobivé tanečné vystúpenia, akrobatické kúsky vyrážajúce dych, kúzla a strašidelnú atmosféru. Počet miest v šapitó je obmedzený a vstup je potrebné dokúpiť si zvlášť.

Odvážite sa vstúpiť?

Ak máte radi zimomriavky po celom tele a naberiete odvahu stlačiť kľučku vchodových dverí, budete sa môcť prejsť strašidelných domom. Nightmare Manor je prístupný od 14 rokov a vtiahne vás do skutočného hrôzostrašného dobrodružstva. Lístok do strašidelného domu je potrebné si dokúpiť zvlášť.

Novinka: Halloweenska „zahrievacia“ párty od 18. do 20. októbra

Nevyhovuje vám termín halloweenskej párty alebo sa, naopak, už neviete dočkať? Pozývame vás na halloweensku Warm-up párty, vďaka ktorej sa na prichádzajúci sviatok strašidiel príjemne naladíte. Od 18. do 20. októbra bude na návštevníkov Familyparku čakať špeciálna výzdoba a osvetlenie, 25-minútová zábavná šou, vhodná aj pre malé deti a nebudú chýbať ani umelci na chodúľoch v maskách, ktorých stretnete na prechádzke zábavným parkom.

Náš tip: Lístky si radšej kúpte online

Ak máte radi zľavy, nechce sa vám čakať v rade na vstup, a zároveň chcete mať istotu, že sa do parku dostanete, odporúčame vám kúpiť si lístky online na stránke parku. Budete mať celodenné vstupné pre každého o 3 eurá lacnejšie a navyše si zaistíte vstup na vami vybraný deň.

Užite si so svojou rodinou nezabudnuteľné chvíle plné zábavy, napätia a halloweenskych prekvapení.