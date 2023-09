Stavíte euro, môžete vyhrať aj 5 000: Pozreli sme sa na kurzy k parlamentným voľbám, naznačujú jednu zásadnú vec

Volebný týždeň začal dnešným dňom a niektorí politici si uvedomujú, že ak chcú zamútiť výsledkami, musia s tým začať hneď teraz. Vývoj parlamentných volieb a preferencií okrem iného podrobne sledujú aj stávkové kancelárie, ktoré ľuďom ponúkajú možnosť tipovania si nielen na víťaza, ale aj na umiestnenia jednotlivých strán či volebnú účasť.

Tento článok nemá za cieľ nabádať na stávkovanie a hazard, a ani nepodporuje žiadnu stávkovú kanceláriu. Takisto neprináša žiadne tipy na uzatvorenie stávky. Ak máte problémy s hazardom, využite Linku pomoci pre problémy s hraním na bezplatnom čísle 0800 800 900, prevádzkovanú Centrom pre liečbu drogových závislostí.

Poznámka: Kurzy uvedené v článku sú platné k dátumu a času jeho publikovania 25. septembra 2023 o 13:45.

Na Slovensku pôsobí viacero stávkových kancelárií. Pre potreby článku sme pozerali ponuky spoločností Niké, Fortuna, Doxxbet, Tipsport a Synot tip.

Najpopulárnejšia je voľba na víťaza volieb

Ak ste niekedy uvažovali nad tým, či si stavíte na voľby, pravdepodobne ste uvažovali, že stavíte na víťaza. Takto uvažujú v podstate všetky vyššie spomínané stávkové kancelárie, ktoré na prvých miestach ponúkajú túto voľbu. Rôzne stránky tiež ponúkajú možnosť staviť si tiež na stranu, že sa víťazom volieb nestane.

Kurzy sú vyrovnané

Čo sa týka kurzov, tie sú s drobnými obmenami podobné. Nie je prekvapením, aj s ohľadom na prieskumy verejnej mienky, že favoritom nastávajúcich volieb je strana SMER-SD.

V čase písania článku najviac veria strane SMER-SD kancelárie Fortuna a Doxxbet, ktoré na víťazstvo tejto politickej strany majú kurz 1,70. Znamená to, že ak by ste na víťazstvo stavili 10 eur, stávková kancelária vám v prípade úspechu strany vyplatí 17 eur. Na druhej strane, pre stávkara má v tomto prípade najzaujímavejší kurz spoločnosti SYNOT TIP, ktorá má kurz na výhru SMERu 1,78.

Podobne sa kurzy na výhru pohybujú aj pri strane Progresívne Slovensko. Ak by ste na víťaza volieb verili tejto strane, stávkové kancelárie ponúkajú kurzy od 2,15 do 2,25.

Stávkové kancelárie si v podstate nemyslia, že by voľby mohla vyhrať nejaká iná, než sú dve vyššie spomínané. Kurz na stranu HLAS-SD, ktorá sa aj v prieskumoch umiestňuje za Smerom a Progresívcami je od 40 do 55. Znamená to, že ak by ste stavili 10 eur, že HLAS-SD vyhrá voľby a to by sa aj podarilo, mohli by ste takto získať až 550 eur. Pri iných stranách sú potom kurzy ešte vyššie.

Rozdiely medzi kanceláriami

Ak si chcete vytvoriť jednoduchú stávku na víťaza volieb, na umiestnenie do 4. miesta, na účasť, či na percentuálne výsledky jednotlivých strán, môžete v podstate využiť ponuky každej kancelárie. Oproti ostatným ponúka Fortuna možnosť s predpripravených dvojíc politických strán si tipnúť, ktorá dosiahne lepší výsledok. Pri iných spoločnostiach takýto tip neexistuje.

Ak by ste ale chceli tipovať na to, kto bude premiérom, tak túto možnosť ponúkajú len Fortuna, Tipsport či Niké. A kým Fortuna a Tipsport ponúkajú tip na Prvého premiéra s dôverou NRSR po voľbách, tak Niké ponúka tip na Predsedu vlády SR po 1. novembri vymenovaného prezidentkou.

Zaujímavé ale je, že kým prvé dve kancelárie veria najviac Ficovi (kurz 2,10 a 2,15), tak Niké najviac verí Ľudovítovi Ódorovi s kurzom 2,15 a až na druhom mieste je Robert Fico s kurzom 2,20. Stávková kancelária tak naznačuje a významne počíta s tým, že sa vláda do 1. novembra 2023 nezostaví.

Stávkové kancelárie potom predpokladajú, že sa premiérom stane Michal Šimečka a následne Peter Pellegrini. Ostatným kandidátom a zástupcom politických strán stávkové kancelárie neveria a sú ochotné za stavenie si na Matoviča, Sulíka, Danka či iných dávať kurzy aj na úrovni 400.

Vo všeobecnosti však môžeme tvrdiť, že ponuky stávkových kancelárií sú rovnaké, resp. veľmi podobné a to nielen druhom tipov, ale aj kurzami.

Zarobiť môžete aj tisíce

Stávkovanie je vždy o pravdepodobnosti, pričom platí nepriama úmera — čím nižšia pravdepodobnosť, tým väčšia výhra. A to vo veľkom platí aj pri stávkovaní pri voľbách.

Preto, ak by ste sa rozhodli staviť si na strany, o ktorých mnohí ani nevedia, že kandidujú, napríklad ako PRINCÍP, ale tiež Pirátska strana – Slovensko, SPRAVODLIVOSŤ a podobne, môžete len za jedno euro vyhrať až 5-tisíc eur.

Takéto stávkovanie je ale v podstate len mrhaním peňazí, keďže takéto strany ani nemajú absolútne žiadnu šancu dostať sa do parlamentu a to nehovoriac o tom, že by sa mali stať víťazmi volieb.

Tipovanie v tomto prípade môžeme vnímať iba ako recesiu s cieľom pobaviť okolie.