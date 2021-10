Stavali ho 36 rokov, nikdy nemohli prestať s prácami. Strašidelné sídlo Winchesterovcov slúži pre duše mŕtvych

Prejsť sa po ňom nie je len také jednoduché. pozostáva z desiatok miestností, má vlastné výťahy a bary. Niektoré schodiská a dvere nikam nevedú. Množstvo z izieb zas bolo postupne dostavaných pre duše ľudí, ktorí boli zastrelení puškou, ktorá je známa ako Winchestrovka.

Vďaka vynálezu pušky manželia rozprávkovo zbohatli

Sídlo Winchestrovcov je vskutku obrovské. Desiatky miestností však nemá preto, lebo by jeho majitelia potrebovali žiť v prepychovom paláci, kde sa môže človek doslova na celé dni stratiť. Dom sa preslávil najmä tým, že jeho majiteľka Sarah Winchester chcela vybudovať miestnosť pre dušu každého z ľudí, ktorý zomrel kvôli puške známej ako Winchestrovka. Vynálezcom pušky Winchester boli predkovia jej manžela Williama Wirta Winchestera.

William vďaka vynálezu nesmierne zbohatol. V čase, keď sa so Sarah oženil, si aj ona nažívala pomerne dobre. Ako píše portál All That Is Interesting, navštevovala vždy len tie najlepšie súkromné školy, hrala na klavír a plynule hovorila štyrmi jazykmi. Nemala však ešte ani 30 rokov, keď ju stihla tragédia, akú by ste nepriali ani tomu najhoršiemu nepriateľovi. Jej dcérka Annie zomrela na následky tzv. marazmu len mesiac po narodení. Podľa portálu Health Line je to forma vážnej podvýživy.

Prejavuje sa chronickou hnačkou, stratou tuku, ale aj svalovej hmoty, častými respiračnými ťažkosťami, malým vzrastom, ale aj mentálnymi deficitmi. Hlavnou príčinou marazmu je nedostatok živín, ak dieťa nekonzumuje dostatok proteínov, tukov a sacharidov. Postihuje najmä deti v rozvojových krajinách. Často ním trpia bábätká, ak od matky neprijímajú dostatok materského mlieka. Príčinou však môže byť aj infekcia zapríčinená vírusom, baktériami či parazitmi. Prečo Annie trpela marazmom, sa nikdy nepodarilo zistiť.

Dcérka zomrela na následky marazmu, manžel na tuberkulózu

Ako sa dozvedáme z archívu, o 15 rokov neskôr zomrel na následky pľúcnej tuberkulózy aj William. Sarah po smrti dvoch milovaných osôb upadla do depresie, z ktorej sa nikdy celkom nezotavila. Po Williamovej smrti zdedila obrovské bohatstvo, viac ako 20 miliónov dolárov (dnes by to bolo viac ako 550 miliónov dolárov) a vlastnila aj 50 % firmy Repeating Arms Company. Vďaka podielu vo firme jej denný príjem predstavoval 1 000 dolárov (dnes by to bolo 26 000 dolárov). Peniaze však rany nikdy nezahoja a nezahojili ani tie jej. Hovorí sa, že práve smútok ju napokon prinútil k tomu, aby v Bostone vyhľadala médium.

To jej údajne povedalo, že rodina Winchesterovcov, ale aj jej majetok, prenasledujú duchovia. Mali to byť duše amerických indiánov, vojakov, ktorí padli v občianskej vojne, ale aj iných ľudí, ktorí zomreli po tom, čo boli zastrelení puškou, ktorú vytvorili Winchesterovci. Aj smrť jej dcéry a manžela mali podľa média zapríčiniť práve duše mŕtvych a Sarah mala byť ďalšia na rade.

Médium však Sarah poradilo, ako sa takémuto osudu vyhne. Zachrániť ju pred krutou smrťou malo to, že sa presťahuje na západ a postaví pre všetky tie nepokojné duše obrovský dom. Médium jej sľúbilo, že ak nikdy so stavbou príbytku neprestane, duše ju nechajú na pokoji. Dokonca naznačilo, že možno bude Sarah vďaka tomu žiť naveky.

Či však práve toto bola skutočná motivácia, ktorá viedla Sarah k stavbe obrovského Winchestrovského sídla, ostáva záhadou. Možno len potrebovala niekde začať odznova a plánovanie nových a nových miestností v dome sa pre ňu stalo akýmsi zvláštnym koníčkom.

Stavba mala upokojiť duše mŕtvych a zaručiť jej večný život

Nech už bol dôvod akýkoľvek, Sarah sa presťahovala do Kalifornie, kde žili aj jej dve sestry, píše portál The Smithsonian Magazine.V San Jose si kúpila malý nezariadený farmársky dom s 8 izbami a v roku 1886 sa pustila do jeho renovácie. Ak by ste si mysleli, že Sarah dala dom prestavať na luxusnú vilu, ste na omyle. Prestavba domu skončila až v roku 1922, keď Sarah zomrela, trvala teda dlhých 36 rokov a stála v tom čase 5,5 milióna dolárov. Za ten čas vytvorila zdanlivo nekonečný labyrint plný bizarností, ako napríklad schodiská, ktoré nikam nevedú, balkóny vo vnútri domu, stropné svetlá zabudované do podlahy či dvere, za ktorými je len stena.

Na druhej strane, Winchestrovské sídlo patrilo medzi tie najmodernejšie budovy svojej doby. Máloktorý dom mal vtedy vnútorné vodovody, teplú sprchu, kúrenie či výťah, informuje Atlas Obscura. Dom má 161 miestností, vrátane 40 spální. Jeho súčasťou je najmenej 10 000 okien a 2 000 dverí. Kým niektoré z nich nevedú nikam, ak otvoríte ďalšie, môžete po niekoľkometrovom páde skončiť v kríkoch v záhrade. Nájdete tu 47 krbov, 6 kuchýň, dve pivnice, tri výťahy, či dve plesové sály, z toho jedna ostala nedokončená.

Sarah si potrpela aj na číslo 13. V dome bolo niekoľko zlatých a strieborných lustrov. Jeden z lustrov bol dovezený z Nemecka a aj keď sa doň pôvodne zmestilo 12 sviečok, Sarah ho nechala upraviť tak, aby sa ich vošlo 13. Číslo 13 však môžete v rôznych prvkoch objaviť po celom dome.

Aby zmiatla duchov, každú noc spala v inej miestnosti

Drahé vitrážové okná od Tiffaniho nájdete na miestach, kde ani nepreniká svetlo a v mnohých tajných miestnostiach a chodbičkách sa môžete vyslovene stratiť ako v Narnii. Keď sa jedna časť domu dostavala, Sarah sa pustila do plánovania ďalšej, neustále sa v ňom niečo menilo a prerábalo. Z malého farmárskeho sídla sa tak stalo 7-poschodové monštrum. V dome bola len 1 funkčná toaleta, zvyšných 12 bolo falošných a slúžili na zmätenie duchov. Aj kvôli tomu spala Sarah každú noc v inej miestnosti.

Dom v priebehu rokov utrpel aj značné poškodenia. V roku 1906 ním napríklad poriadne otriaslo zemetrasenie. Budova síce prežila, vrchné tri poschodia však museli byť zbúrané. Samozrejme, dom bol a do dnešného dňa stále je opradený množstvom legiend. Jedna z nich hovorí, že v dome skutočne straší, ďalšia zas tvrdí, že Sarah v dome pravidelne organizovala seansy s médiami.

Keď Sarah zomrela, dom zdedila jej neter Marion, aj keď v poslednej vôli o tom oficiálne zmienka nie je. Vzhľadom na poškodenia a bizarnú konštrukciu bol dom nepredajný, Marion preto všetko v ňom predávala prostredníctvom aukcií. Jeho vyprázdnenie trvalo údajne niekoľko týždňov. Prázdny dom napokon kúpil miestny investor za 135 000 dolárov a len niekoľko mesiacov po smrti Sarah ho sprístupnil verejnosti. Ľudia v ňom rôzne prekvapenia nachádzajú ešte aj dnes, po desiatkach rokov. Ako informuje portál Winchester Mystery House, ročne ho navštívi až 12 miliónov hostí.

Ak vás príbeh Sarah Winchesterovej zaujal, možno vás poteší fakt, že inšpiroval vznik filmu Winchester: Sídlo démonov. Horor bol natočený v roku 2018 a hlavných úloh sa zhostili hviezdy ako Helen Mirren, Jason Clarke či Sarah Snook. Film vyobrazuje lady Winchesterovú posadnutú duchmi, ako sa v čiernej róbe prechádza po prekliatom dome. Stavba v ňom musela prebiehať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, každá prestávka mohla mať katastrofálne následky. Duchovia sa totiž neustále pokúšajú o pomstu.