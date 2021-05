Staroveké divy sveta pozná každý. Vedeli by ste ale vymenovať aj Sedem divov moderného sveta?

Prednedávnom sme vám priniesli článok, v ktorom sme sa vás pýtali, či by ste vedeli vymenovať 7 divov starovekého sveta. V článku sme tiež spomínali aj divy nového sveta. Dnes sa teda pozrieme na 7 divov sveta, ktoré sú označované ako moderné.

Zoznam siedmich moderných divov sveta vybrala Americká spoločnosť stavebných inžinierov. Spoločnosť ich zostavila v roku 1994 a vzdala tak hold najväčším stavebným úspechom 20. storočia. Ktoré divy sveta to teda sú?

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským prieplavom sa do zoznamu dostal jednoznačne oprávnene. Má dĺžku vyše 50 kilometrov a spája tak Spojené kráľovstvo s kontinentálnou Európou.

Vedie popod Calaiskú úžinu (nazývanú tiež Doverskú úžinu) a o výstavbe sa začalo uvažovať už v roku 1802. Trvalo však takmer 200 rokov, kým sa projekt začal realizovať. Výstavba sa začala v decembri 1987 a skončila v máji 1994. Vlaku Eurostar trvá pri rýchlosti 160 kilometrov za hodinu cesta tunelom približne 35 minút.

CN Tower

K ďalšiemu modernému divu sveta musíme prísť do Ameriky a to konkrétne do Kanady. CN Tower je vyše polkilometrová veža (553 metrov) a nachádza sa v Toronte. Dokončili ju v roku 1976 a stala sa najvyššou samostatne stojacou stavbou a to až do roku 2010, keď ju predbehla Burdž chalífa.

CN Tower je však stále najvyššou stavbou Kanady. Anténa CN Tower má výšku 96 metrov.

Priehrada Itaipú

Vodohospodárske dielo priehrada Itaipú sa nachádza na rieke Paraná na hraniciach Brazílie a Paraguaja. Priehrada je dlhá takmer 8 kilometrov a vysoká takmer 200 metrov. Do postavenia Troch roklín v Číne to bola najväčšia priehrada na svete. Do priehradného jazera Itaipú sa zmestí až 29 kilometrov kubických vody.

S výstavbou sa začalo v roku 1970 a skončila sa o 14 rokov neskôr v 1984.

Golden Gate Bridge

Most, ktorý je symbolom mesta San Francisco má dĺžku takmer 2,5 kilometra a po postavením to bol most s najväčším rozpätím. Most, ktorý začali stavať v roku 1933 a dostavali ho v roku 1937 je aj dnes veľmi vyťažený. Denne po ňom prejde 300-tisíc vozidiel.

Empire State Building

Túto budovu asi tipovali viacerí z vás, že by sa v zozname mohla nachádzať. 443 metrov vysoký mrakodrap v New Yorku bol vystavaný neuveriteľne rýchlo a to od januára 1930 do mája 1931. Stal sa najvyššou stavbou sveta a tou bol až do roku 1972, keď ho predbehli budovy WTC.

Empire State Building má 102 poschodí a po teroristických útokoch na WTC sa stal opätovne najvyššou budovou New Yorku. To už ale momentálne neplatí a najvyššou budovou je Nové svetové obchodné centrum.

Projekty Delta a Zuiderzee

S týmto moderným divom sveta sa opäť vraciame do Európy. Projekty Delta a Zuiderzee boli veľkolepé vodohospodárske projekty Holandska a najväčší stavebný projekt 20. storočia Holandska. Keďže krajina sa nachádza pod úrovňou hladiny mora, cieľom bolo ochrániť krajinu pred vodou. Pri projekte Delta sa riešili hlavne bariéry na Rýne, Máse a Šelde. V rámci tohto projektu sa postavil aj jeden z najväčších mostov na svete s dĺžkou 5 kilometrov.

Panamský prieplav

Najstarší zo siedmich moderných divov sveta je aj možno aj najveľkolepejší. Panamský prieplav je dlhý 77 kilometrov a umožňuje preplávanie z Tichého do Atlantického oceánu a naopak. Rozdeľuje tak americký kontinent a významne skracuje lodnú prepravu. Plavba z New Yorku do San Francisca sa vďaka nemu skrátila o 13-tisíc kilometrov.

Stavba Panamského prieplavu sa začala v roku 1880 a skončila v roku 1914.