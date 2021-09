Stalker Joe “ešte nikdy nebol takto vystrašený”. Netflix konečne zverejnil trailer tretej série seriálu You

Ako píše portál LAD Bible, v traileri máme šancu vidieť, ako Joe (Penn Badgley) a Love (Victoria Pedretti) vítajú svoje nové dieťa a rozhodnú sa ponechať všetky vraždy a prenasledovania za sebou, aby sa oddali tichému životu na predmestí.

Ale samozrejme, Joe sa čoskoro vráti na scénu so starými návykmi – tentoraz je predmetom jeho posadnutosti jeho susedka Natalie (Michaela McManus).

Toto pokračuje presne tak, ako sa očakávalo a čoskoro uvidíme, ako sa stalker zbavuje ďalšieho tela, pričom Love zjavne nebrala Joeov záujem veľmi pokojne.

Takto vyzerá nový trailer tretej série You

Nasledujúci text obsahuje spoilery z druhej série.

Nová séria začína po tom, čo brat hlavnej hrdinky, Forty, zistil Joeovu identitu i skutky, ktoré napáchal. Po jeho zisteniach sa rozhodol ísť priamo po samotnom vrahovi. Tesne predtým, ako stlačil spúšť však policajt, ktorý celú situáciu sledoval, Fortyho zastrelil a zabil.

Psychopat Joe má teda opäť voľnú ruku a žiadne prekážky.

Používatelia na sociálnych médiách sú z novej nadchádzajúcej sezóny absolútne nadšení. Jeden používateľ napísal: „Čakal som tak dlho. Ak neuvidím, že Ellie dostala čas pred obrazovkou a dobrý príbeh, budem sa hnevať.“ Ďalší používateľ sa zase pýta: „Otrávi Love Joea, alebo otrávi Joe Love? MÁM TOĽKO TEÓRIÍ.“

Záhadná susedka z druhej série

Kvôli pandémii Covid-19 sa tretia séria opozdila, avšak vzrušenie fanúšikov neprešlo. Medzitým spoluautorka relácie Sera Gambleová vysvetlila, že s novou záhadnou susedkou, ktorú bolo na konci druhej sezóny vidno na zábere, „je ešte veľa, čo sa dozvieme“.

Gambleová to odhalila počas virtuálneho rozhovoru s hviezdou show Penn Badgleyom (Joe), keď spolu diskutovali o niektorých z najlepších momentov sezóny 2. Badgley sa zamyslel nad klipom, v ktorom Joe nakukuje cez plot k neznámej žene, a povedal: „Rád by som zistil, čo sa tu bude diať, ale nepoviete nám to.“

Na to Gambleová odpovedala: “Je celkom zrejmé, že keď sme to natáčali, dávali sme si pozor, aby sme o nej neukázali príliš veľa, pretože táto rola ešte nebola technicky obsadená. Ale so susedkou sa toho bude diať dosť.”

Na tretiu sezónu sa môžete tešiť už 15. októbra.