Stal sa prvým človekom, ktorý mal „sex na Mesiaci“. Táto zábavka však stála NASA 21 miliónov dolárov

Také privilégium nemajú dokonca ani astronauti Buzz Aldrin a Neil Armstrong. Prvým človekom, ktorý mal „sex na Mesiaci“, sa stal Thad Roberts. Túžil očariť svoju priateľku, neuváženou zábavkou však NASA pripravil o 21 miliónov dolárov.

Rozhodol sa, že chce mať „sex na Mesiaci“

V roku 2000 sa jednému študentovi z univerzity v Utahu splnil chlapčenský sen. Stal sa stážistom pracujúcim pre NASA, píše portál IFLScience. Thad Roberts študoval 3 odbory naraz, venoval sa fyzike, geológii a geofyzike, informuje The Atlantic. Mal veľké sny, chcel sa stať nielen astronautom, ale zároveň aj prvým človekom, ktorý by sa dostal na Mars. Tieto ambície si však zmaril jediným bizarným, neuváženým činom.

Mnoho ľudí by sa zrejme počas stáže v NASA snažilo získať čo najviac vzdelania a jedinečných príležitostí. Spočiatku sa o to usiloval aj Roberts, po čase sa však rozhodol, že si stáž spestrí rôznymi vylomeninami. Napríklad, ako píše portál CBS News, vkradol sa do simulátora raketoplánu. Drobné a pomerne neškodné žartíky mu však už čoskoro nestačili a Roberts sa uchýlil k svojmu prvému federálnemu zločinu.

Roberts si totiž všimol, že v jednom z laboratórií sa nachádzajú mesačné kamene. Rozhodol sa preto, že ich ukradne a speňaží. Radi by sme vám v tomto bode povedali, že to bola krádež ako vystrihnutá z filmu, vôbec to tak ale nebolo. Roberts spolu s dvoma ďalšími stážistkami, Tiffany Fowler a Shae Saur jednoducho použili svoje identifikačné karty, vošli do laboratória, dostali sa k trezoru a spolu s ním spokojne odkráčali von z budovy.

Predať ich chcel cez inzerát na internete

Akonáhle sa im podarilo dostať mesačné kamene von z trezora, začala skupinka uvažovať nad tým, kde, ako a komu ich predať. Thad však mal „lepší“ nápad. Chcel sa stať prvým človekom, ktorý bude mať „sex na Mesiaci“. Mesačné kamene umiestnil na posteľ pod prikrývku. V rozhovore pre CBS News sa vyjadril, že svojej sexuálnej partnerke neprezradil, že práve leží na mesačných kameňoch, pravdepodobne to však nebolo práve najpohodlnejšie. Podľa Robertsa malo ísť najmä o symboliku, stal sa v podstate prvým človekom, ktorý mal „sex na Mesiaci“.

Robertsov bizarný počin zaujal nielen médiá. Jeho príbeh inšpiroval dokonca aj knihu s príznačným názvom Sex on the Moon (v preklade Sex na Mesiaci), ktorú napísal Ben Mezrich. Podľa neho Thad nie je kriminálnikom, jednoducho len nemyslel na následky, ktoré môžu jeho činy mať. Roberts to údajne celé myslel len ako vysokoškolský žartík, neveril, že to môže mať seriózne následky, preto sa nimi nezaoberal.

Podľa súdu si však Roberts zaslúžil 8 rokov vo väzení. Ani jeho plán mesačné kamene predať sa nedal považovať za inteligentný, jednoducho uverejnil inzerát na belgickej webovej stránke pre fanúšikov mineralógie. Jednému zo zberateľov bol inzerát okamžite podozrivý a rozhodol sa upozorniť FBI.

Napáchal škody za 21 miliónov dolárov

Robertsovi napísali mail, že majú o kúpu mesačných kameňov záujem. Keď sa však Thad s potenciálnym kupujúcim stretol v talianskej reštaurácii, čakalo ho nemilé prekvapenie. Keď FBI prehľadala jeho byt, ukázalo sa, že ukradol nielen mesačné kamene, ale aj niekoľko vzácnych fosílií. Okrem toho, že Roberts mesačné kamene ukradol, svojím konaním ich kontaminoval, čím ich pre vedeckú obec celkom znehodnotil. Škody, ktoré napáchal, sa vyšplhali k závratnej sume 21 miliónov dolárov.

Okrem toho, Thad a jeho spolupáchateľky zničili ručne písané poznámky, ktoré výskumníci NASA spisovali viac ako 30 rokov a taktiež sa nachádzali v trezore. Môžeme teda s istotou tvrdiť, že Thad Roberts sa stal tým najhorším stážistom, akého kedy NASA zažila.