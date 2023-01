Stačí už 10 minút denne: Táto aktivita ochráni váš mozog lepšie, než ktorákoľvek iná

Denne vykonáme množstvo aktivít, pričom si ani neuvedomujeme, aký vplyv majú na naše telo, ale aj myseľ. Zamysleli ste sa napríklad nad tým, čo sa s vaším organizmom deje, keď vyjdete po schodoch, alebo keď trávite čas sedením pri počítači a prípravou prezentácie?

Stačí už 10 minút denne, aby sa dostavili benefity

Ako informuje CNN, do štúdie, ktorej výsledky boli publikované v časopise Journal of Epidemiology & Community Health, bolo zapojených celkovo 4 500 Britov. Vedci na ich telá pripli zariadenia, ktoré monitorovali ich aktivitu 24 hodín denne po dobu jedného týždňa.

Následne hodnotili, ako aktivita, ktorú vykonávali, ovplyvňovala ich schopnosť riešiť problémy, krátkodobú pamäť a schopnosť spracúvať informácie. Výsledky hovoria jasne, po kognitívnej stránke sú na tom lepšie ľudia, ktorí aspoň 6 až 9 minút denne strávia intenzívnou fyzickou činnosťou.

Ideálne je venovať sa stredne intenzívnej fyzickej aktivite, napríklad behu, rýchlej chôdzi alebo chodeniu po schodoch. Dych a srdcový tep vám zrýchli aj tancovanie, plávanie či bicyklovanie do kopca. Vďaka týmto aktivitám sa u ľudí mierne zlepšila aj schopnosť organizovať a plánovať. Aj keď je síce zlepšenie len mierne, ak sa fyzickej aktivite budete venovať dlhodobo, benefity budú badateľnejšie.

Dôležitý je každodenný pohyb

Podľa odborníkov sú mierne intenzívne, no každodenné fyzické aktivity dokonca dôležitejšie a prospešnejšie, ako jednorazová, no intenzívna fyzická aktivita, napríklad ísť raz za týždeň do posilňovne.

Na druhej strane, odborníci varujú, že ak trávite nadmerné množstvo času sedením, spánkom alebo len miernou fyzickou aktivitou, má to na vaše celkové zdravie negatívny dopad. Stačí, že sa venujete stredne intenzívnej alebo intenzívnej fyzickej aktivite len o 7 až 10 minút menej, aby boli nepríjemné následky badateľné.

Vedci dodávajú, že v tejto štúdii sa nevenovali konkrétnemu vzťahu medzi zdravím, fyzickou aktivitou a spánkom. Dodávajú ale, že aj keď je pohyb dôležitý, nevyhnutné je aj dopriať si dostatočné množstvo kvalitného spánku. Kvalita pritom v tomto prípade prevažuje nad kvantitou.