Spolok satanistov ponúka štipendium Diablovho advokáta. Študent musí napísať pravdivú esej o svojej škole

Jeden z najznámejších satanistických spolkov na svete – The Satanic Temple – pomerne zvláštnym, no kreatívnym spôsobom láka nových členov do svojich radov. Prostredníctvom ich nového programu bude dvom „šťastným výhercom“ pomáhať s financovaním ich štúdia po zmaturovaní. Treba sa však „upísať samotnému Diablovi“.

The Satanic Temple (TST) je po svete známa tým, že je ateistickou náboženskou skupinou, ktorá sa namiesto k „tomu hore“ modlí k „tomu dole“. Samozrejme, nie tak úplne.

TST je totiž zoskupením, ktoré sa snaží „zdôrazňovať náboženské pokrytectvo a zásahy do náboženskej slobody“, pričom vo svojich kampaniach často využíva satiru, humor, rôzne divadelné predstavenia, podporuje tiež LGBT komunity a ich práva a je akýmsi protipólom kresťanov. TST je spolkom, ktoré je plné aktivizmu a snaží sa garantovať náboženskú slobodu.

Ako však najnovšie informoval web Unilad, TST sa rozhodlo poskytnúť školné na štúdium po maturite dvom šťastlivcom vo výške 500 dolárov mesačne. Na to, aby ho niekto získal, však musí „podpísať zmluvu s Diablom“. Napokon, TST tak svoje štipendium aj nazvalo – „štipendium Diablovho advokáta“.

Na to, aby ho záujemca však získal, musí tiež splniť ďalšiu dôležitú úlohu – na satanistickým spolkom vopred zadanú tému musí vytvoriť nejaký kreatívny výstup. Či to bude esej, básnička, krátky film alebo čokoľvek umelecké, je čisto na záujemcovi o štipendium.

Tém je, samozrejme, viacero. Jednou z tých zaujímavejších je napríklad opis učiteľa, ktorý nejakým spôsobom podkopal študentove sebavedomie, čo ho vlastne prinútilo nenávidieť každú jednu minútu strávenú v škole. Ďalšou úlohou podľa webu Unilad je tiež napríklad projekt propagovania princípov a poslania spoločenstva TST.

