Spoločnosť SpaceX pokračuje v dobýjaní vesmíru: Na obežnú dráhu Zeme vyslala ďalších 60 satelitov Starlink

Po sérii odkladov spôsobených nepriaznivým počasím dnes súkromná americká vesmírna spoločnosť SpaceX dopravila na obežnú dráhu Zeme štvrtú sériu 60 komunikačných satelitov Starlink. Družice, ktoré budú zabezpečovať globálne pripojenie na internet, vyniesla raketa Falcon 9 a let bolo možné sledovať naživo prostredníctvom online vysielania. SpaceX sa už začiatkom januára stala firmou prevádzkujúca najväčší počet umelých družíc na svete.

Raketa odštartovala podľa stanoveného harmonogramu z floridského kozmodrómu na myse Canaveral o 15:06 SEČ. Po hodine letu SpaceX oznámila, že náklad satelitov bol úspešne vypustený na stanovenej obežnej dráhe.

Spoločnosť SpaceX vypustenie satelitov streamovala online:

Prvý stupeň nosiča po odpútaní od rakety pristál na pramici Of Course I Still Love You v Atlantiku, aby bol znovu využitý k ďalšiemu štartu. Tento prvý stupeň vrátane dnešného absolvoval už tri kozmické lety.

Okrem prvého stupňa SpaceX opakovane využíva aj aerodynamický kryt nákladného priestoru. Polovicu krytu v Atlantickom oceáne úspešne zachytila ​​do sietí loď Ms. Tree, druhá časť ale skončila vo vodách, pretože minula siete lodi Ms. Chief. Zakladateľ SpaceX Elon Musk dnes na svojom Twitteri napísal, že doteraz bol kryt úspešne zachránený v troch prípadoch.

Chcú ich mať 42-tisíc, zatiaľ majú povolenie na 12-tisíc

Spoločnosť SpaceX do kozmu zatiaľ vyniesla štyri série po šesťdesiatich satelitoch Starlink, a to vlani v máji a v novembri a potom dvakrát tento rok v januári. Pred týmito štyrmi rokmi boli vo februári 2018 skúšobne dopravené na orbit dve tieto družice mimo letový program Starlink.

Počet satelitov Starlink plánuje SpaceX rýchlo zvýšiť, spoločnosť chce tento rok s družicami štartovať každé dva až tri týždne. Cieľom je do polovice roku dosiahnuť operačnú prevádzku zameranú na sprístupnenie internetu v Kanade a USA a v budúcom roku aj vo zvyšku sveta. Dočasný plán SpaceX počíta s rozmiestnením asi 12-tisíc družíc. Spoločnosť ale uvažuje o neskoršom rozšírení siete na celkom 42-tisíc satelitov, na čo však v súčasnosti nemá povolenie. Musk budovanú sieť družíc už využil: vlani v októbri cez satelity tweetoval.