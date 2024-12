Speváčka Cher po viac ako 50 rokoch oznámila smutnú správu, ktorá mnohých šokuje. Fanúšikom ostali oči pre plač

Legendárna popová speváčka prichádza s novinkou, ktorá mnohých zarmúti. Vo svojich 78 rokoch je stále na výslní a venuje sa svojej vášni, ktorou je hudba. Nie je nikto, kto by nepoznal jej nestarnúce hity ako „Stronger“ alebo „Believe“. Hlavne staršie ročníky si prídu na svoje a považujú speváčku za ikonu v tom, čo robí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Chystá posledný album

Spevácka diva Cher počas jedného podujatia v Londýne naznačila koniec svojej hudobnej kariéry. Ako prezradila, ďalší album bude „pravdepodobne jej posledný“, uviedol magazín People. Fanúšikovia sa momentálne tešia z jej posledného albumu „Christmas“, ktorý vyšiel v októbri 2023. Zdá sa však, že budú mať ešte jednu príležitosť, ktorá však bude posledná, aby si vypočuli jej skladby.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Cher (@cher)

Počas rozhovoru koncom novembra v londýnskom divadle Lyceum Theatre, kde propagovala svoje memoáre s názvom „Cher: The Memoir, Part One“, hudobníčka priznala, že jej ďalší projekt by mohol byť jej „posledným“. Povedala to v diskusii o svojom ďalšom albume, na ktorom by sa mali objaviť pôvodné skladby od roku 2013: „Toto je pravdepodobne môj posledný album, na ktorom budem pracovať. Som naozaj nadšená. Sú to skvelé piesne a som naozaj rada, že sa na tom môžem podieľať,“ neskrývala nadšenie speváčka.

Vie o sebe zažartovať