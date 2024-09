Štátne budovy majú byť povinné označenie vlajkou Slovenska, vyžaduje SNS. Zároveň zakazujú iné symboly

Pre budovy vo vlastníctve štátu má byť povinné označenie štátnou vlajkou SR. Výnimkou majú byť sídla diplomatických a konzulárnych úradov tretích krajín. Vyplýva to z novely zákona o štátnych symboloch SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za koaličnú SNS.

„Táto povinnosť je stanovená s úmyslom nielen zjednotiť a posilniť identifikáciu štátnych inštitúcií, ale aj upevniť vnímanie štátnych symbolov ako neoddeliteľného prvku reprezentácie štátu. Štátna vlajka ako základný symbol suverenity a nezávislosti SR musí byť viditeľne prezentovaná na všetkých relevantných štátnych budovách, čím sa zabezpečí jej správna a úctyhodná reprezentácia,“ odôvodnili predkladatelia.

Novela má zároveň zaviesť zákaz umiestňovať na budovy štátnych a samosprávnych orgánov, verejných inštitúcií, sídla bezpečnostných zložiek a na budovy vo vlastníctve štátu iné vizuálne prvky, ako štátne symboly SR, vlajky iných štátov či Európskej únie a zástavy miest a obcí.

Novela zakáže neštátne symboly

„V ostatnom období sa čoraz frekventovanejšie objavujú situácie, keď dochádza k vyvesovaniu a umiestňovaniu rôznych symbolov a vizuálnych prvkov, ktoré nemajú status štátnych symbolov a ktoré potenciálne ohrozujú názorovú neutralitu inštitúcií,“ ozrejmila zámer SNS.

Výnimku zo zákazu by podľa legislatívnej úpravy mohli udeliť rezort vnútra alebo príslušný okresný úrad na základe písomného rozhodnutia. V prípade definitívneho schválenia by mala novela nadobudnúť účinnosť 1. marca 2025.