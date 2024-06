Služobné auto, doživotný plat aj ochrana opozičných politikov: Takto by mohol vyzerať nový zákon reagujúci na Ficov atentát

Od streľby na predsedu vlády Roberta Fica uplynul už takmer mesiac. V súvislosti s touto udalosťou sa na stole ocitol takzvaný lex atentát, ktorý má okrem iného zabezpečiť zvýšenú ochranu ako vládnych, tak aj opozičných politikov.

Ako píše portál Aktuality, uvažuje sa aj o posilnení právomocí niektorých bezpečnostných zložiek, ktoré monitorujú informácie pri ochrane života verejných činiteľov.

Nové pravidlá

Na začiatku júna sa hovorilo o tom, že vláda pri návrhu lex atentátu uvažuje o ochrane expremiérov, ktorí vo funkcii pôsobili viac volebných období. Aktuálne sú už známe presnejšie predstavy.

Expremiérom by malo patriť služobné auto spolu so šoférom a ochrankárom, ktorého by predstavovala jedna osoba. Rovnako tak by lex atentát mal zabezpečiť doživotnú rentu vo výške poslaneckého platu.

Výhody, ktoré doteraz čerpali len bývalé hlavy štátu, by sa rovnako dotkli aj predsedov parlamentu. Novinka, ak bude schválená, bude platiť, ale len v prípadoch, ak konkrétne osoby strávili vo svojej funkcii viac ako dve volebné obdobia.

Uvažuje sa aj o ochrane predsedov opozičných strán. Aktuálne majú ochranku len najvyšší ústavní činitelia a ministri.

Druhou oblasťou, okrem ochrany politikov, ktorej sa má lex atentát dotknúť, sú protesty. Koalícia plánuje presadiť zákaz protestov pod oknami politikov v obytných štvrtiach. Upraviť sa má aj zabezpečenie protestných zhromaždení.

Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka je cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k narušovaniu verejných zhromaždení a zároveň, aby bol každý chránený.

Lex atentát by mal byť predložený na rokovanie vlády už v stredu. Zmeny by mohli byť schvaľované v skrátenom legislatívnom konaní a s čo najväčšou podporou naprieč politickým spektrom.