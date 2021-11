Slovensko zrejme smeruje do trojtýždňového lockdownu. Naznačil to premiér Eduard Heger

Trojtýždňový lockdown pre všetkých navrhuje minister zdravotníctva aj konzílium odborníkov.

Predseda vlády SR Eduard Heger v žiadnom prípade nebude hazardovať so životmi zaočkovaných, či nezaočkovaných, a preto sa intenzívne zaoberá možnosťou trojtýždňového lockdownu pre všetkých obyvateľov, ako to navrhuje Ministerstvo zdravotníctva SR a konzílium odborníkov. Práve názor odborníkov je v tomto smere pre predsedu vlády kľúčový.

Premiér si uvedomuje, že je nutné situáciu riešiť okamžite aj preto, aby sme mali pokojnejšie Vianoce a mohli neskôr opatrenia uvoľňovať s ohľadom na blížiacu sa sezónu v cestovnom ruchu.

Sme rodina lockdown podporí

Koaličná rada sa bude popoludní venovať aj možnému zavedeniu tvrdého lockdownu. Pre TASR to potvrdili viacerí koaliční partneri. Diskutovať sa má o možnosti trojtýždňového tvrdého lockdownu, ktorý by mohla prijať vláda už tento týždeň. Sme rodina je za to, aby sa urobil teraz tvrdý lockdown na dva či tri týždne. “Potom by sme mali voľnejšie sviatky. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je to potrebné urobiť,” uviedlo hnutie Hnutie Sme rodina dodalo, že je proti rozdeľovaniu spoločnosti na zaočkovaných a nezaočkovaných.

“Preto ak je nevyhnutný lockdown, zaveďme ho, ale pre všetkých rovnako,” skonštatovali z hnutia. O lockdowne by podľa Sme rodina malo rozhodovať konzílium odborníkov a zároveň minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) spoločne s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), “ktorí budú musieť nájsť rozumný konsenzus, aby to nepoložilo zdravotníctvo ani priemyselný sektor“.

Správu budeme aktualizovať…