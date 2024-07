Slovensko čaká príjemné počasie, oddýchneme si aj od búrok: Situácia na niektorých miestach je stále kritická

Slovensko zažíva v poslednom čase pomerne zvláštne počasie a búrky sa u nás vyskytujú mimoriadne často. Od tých intenzívnejších by sme si ale mali minimálne do víkendu oddýchnuť, píše iMeteo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Búrky až cez víkend

„V utorok bude zrána ešte oblačnosti viac, ale popoludní oblaky ustúpia a k slovu sa opäť dostane aj slnko. Všetko pri príjemných teplotách od +21 °C do +26 °C,“ informuje portál o dnešnom počasí. Hoci treba v najbližších dňoch počítať s prehánkami, od intenzívnejších búrok by sme si mali oddýchnuť až do víkendu.

Intenzívne búrky pritom na Slovensku vystrájali ešte aj v noci, na niektorých miestach napršalo až 90 mm zrážok. „Aktuálne je situácia na východe kritická. Na stanici Kolbasov na povodí rieky Bodrog spadlo až 90,3 mm zrážok. Voda tu veľmi rýchlo stúpala. Našťastie, zatiaľ nie sú hlásené žiadne škody,“ hlási portál.