Slovensko bude mať od budúceho roka nové občianske preukazy: Dizajn má obsahovať tieto dve veci, zmeny čakajú aj iné doklady

Dizajn elektronických občianskych preukazov sa bude upravovať. Bývalý šéf vnútra Roman Mikulec vyhlásil súťaž, o zmene podoby dokladov informoval štátny tajomník ministerstva Patrik Kraupse.

Podoba dokladov sa zmení

Ako upozorňuje portál Živé, deje sa tak preto, lebo platnosť pôvodnej zmluvy na dodávku čistých dokladov vypršala a dlhodobo bola zo strany štátu predlžovaná dodatkami. Aktuálne boli podpísané zmluvy na dodávanie dokladov po dobu siedmich rokov až s tromi firmami.

Objednávky pre štát by mala zabezpečovať firma Mühlbauer ID Services, ktorá je prvá v poradí

Kraupse uviedol, že s podobou nových občianskych preukazov sa stretneme už od budúceho roka. Dodal tiež, že ich dizajn bude obsahovať slovenský štátny znak a aj „nejakú štátnu identitu“.

To, aké e-občianske preukazy sa ľuďom dostanú do rúk, presnejšie známe zatiaľ nie je. Podľa technickej špecifikácie by mala byť vytvorená zladená kompozícia grafických komponentov a ochranných prvkov, ktoré zohľadňujú vysoký stupeň technickej ochrany tak, aby dizajn spĺňal bezpečnostnú a estetickú funkciu.

Štát pritom ráta nielen s dodávaním občianskych preukazov, ale aj povolení na pobyt pre cudzincov, vodičských preukazov, osvedčení o evidencii vozidla a zmeny čakajú dokonca aj pasy. Tie by mali prísť už od polovice septembra tohto roka.