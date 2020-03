Slovenská firma vyvinula softvér, ktorý odhalí, či nosíte rúško. Verejným inštitúciám ho dá zadarmo

Slovenská firma zameraná na vývoj riešení na báze umelej inteligencie, CogneXa, pripravila softvér Mask Detector, ktorý pri napojení na kamerový záznam dokáže rozpoznať, či má človek na tvári rúško a následne vie na to zareagovať. Uviedli to vo svojej tlačovej správe.

Softvér by tak mohol pomôcť spomaleniu šírenia koronavírusu. Využiť by sa mohol napríklad v prostriedkoch verejnej dopravy, výrobných fabrikách či v prevádzkach potravinových reťazcov. Firma ho ponúka verejným inštitúciám zadarmo.

V nasadení dokáže byť v priebehu pár dní

“Komunikujeme už s viacerými subjektami na Slovensku a v Českej republike – od dopravných podnikov, cez potravinové reťazce až po obchodné centrá,” vyjadril sa CEO firmy CogneXa, Marek Šebo.

“Verejným inšitúciám ponúkame softvér a pomoc s inštaláciou úplne zadarmo. Riešenie je kompatibilné s väčšinou kamerových systémov a tým pádom vie byť implementované v priebehu niekoľkých dní, stačí sa ozvať,” hovorí.

Ako systém funguje?

Prostredníctvom videozáznamu z kamier automaticky vyhodnocuje, či má osoba na sebe ochranné prvky. Následne môže napríklad pochváliť danú osobu za to, že má na tvári ochranný prvok, respektíve upozorniť príslušnú autoritu, že tento ochranný prvok nemá.

„Softvér v súčasnosti dolaďujeme, už o pár dní však predpokladáme presnosť technológie porovnateľnú s presnosťou ľudského oka. Môže sa stať, že softvér detekuje niečo, čo človek nespozoruje, naopak sa môže stať, že sa softvér pomýli aj tam kde to človek trafí. Vo všeobecnosti ale môžeme povedať, že ak je na zábere rúško či respirátor jasne rozpoznateľný, softvér by ho mal detekovať,“ prezradil pre Interez CEO firmy CogneXa Marek Šebo.

Využitie v MHD alebo v supermarkete

Softvér sa dá využiť prakticky všade, kde treba ľudí monitorovať či nosia rúško, respirátor alebo si zahaľujú tvár v snahe ochrániť ostatných pred šírením nákazy.

“Najjednoduchšie si to vieme predstaviť na príklade autobusu s nainštalovanou kamerou a obrazovkou, ktorá zobrazuje zastávky. Po nastúpení osoby, ktorá má rúško, sa môže na obrazovke ukázať napríklad palec hore alebo pochvalný odkaz pre túto osobu. Na druhej strane, ak nastúpi osoba do vozidla MHD bez ochranných prvkov na tvári, tak softvér vie upozorniť vodiča, ktorý následne zjedná nápravu. Na rovnakom princípe to môže fungovať napríklad aj pri vstupe do supermarketu” vysvetľuje Šebo praktický príklad použitia softvéru.

Pre Interez ďalej uviedol, že softvér toleruje krátkodobé momenty bez ochranných prvkov, napríklad, ak by sa niekomu v autobuse na moment zošmykol z tváre šál, ktorým sa zahaľuje. Všetko ale závisí na tom, ako si to nastaví prevádzkovateľ.

Zodpovednosť ako liek na koronavírus

Momentálne je povinne nariadené nosenie rúšok v rámci prostriedkov verejnej dopravy. Podľa premiéra Igora Matoviča vláda plánuje toto opatrenie rozšíriť na celú spoločnosť. „Kto nemá rúško, pozerajme sa na neho tak, že môže spôsobiť ochorenie alebo smrť. Liek proti koronavírusu existuje. Je to zodpovednosť, spolupatričnosť a solidarita,“ vyjadril sa Matovič na tlačovej konferencii.

Ochrana súkromia

Silnou témou pri monitorovaní ľudí a rozpoznávaní ich tváre je určite ochrana súkromia a zásah do práv. Pýtali sme sa Mareka Šeba, ako sa s týmto vyrovnali.

„Mask Detector nevyužíva biometriu ani nijak nepracuje s identitou ľudí. Takisto neposiela žiadne údaje na cloud či kamkoľvek mimo servera, na ktorom beží. To, čo s videozáznamom robí prevádzkovateľ, však nevieme odkontrolovať,“ uviedol pre Interez.

Viac informácií nájdete na ich stránke, kde je možné si aj softvér zaobstarať.