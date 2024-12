Slovenku vo Viedni nepustili do lietadla. V kufri mala mať nebezpečný predmet, „chybou letiska“ však prišla o stovky eur

V príspevku z 26. decembra žiada zúfalá cestovateľka ľudí o radu, keď sa po kontrole batožiny ocitla v patovej situácii.

O nepríjemnú skúsenosť sa podelila v skupine Cestovateľská poradňa na sociálnej sieti Facebook. Podobne ako mnohí z nás, aj pani Michaela využila pre svoj let letisko Viedeň-Schwechat a nízkonákladovú leteckú spoločnosť Ryanair.

V batožine mala ‘nebezpečný objekt’

Po odovzdaní batožiny šla Slovenka na štandardnú kontrolu. Všetko prebehlo tak, ako malo – pani Michaela prešla až k bráne a čakala na let, ktorý ju mal z Viedne zaniesť až do cieľovej stanice, do fínskej metropoly Helsinki.

Ako však hovorí, jej plány prerušili zamestnanci. Až pri boardingu jej totiž oznámili, že na let nasadnúť nesmie. Pani Michaele vysvetlili, že dôvodom je „nebezpečný tovar“ v odovzdanom kufri.

Namiesto paluby lietadla tak musela pani Michaela porazene odkráčať až do príletovej haly.

„S pracovníkom letiska, ešte tam, kde sa vyzdvihujú kufre, sme prešli môj kufor a zistili, že ten ‘nebezpečný objekt’ bola fľaška javorového sirupu.“

Prišla o peniaze, pomoci sa jej nedostalo

Nešťastný incident sa pani Michaela pokúsila okamžite riešiť so zákazníckym servisom letiska. Od zamestnancov však, podľa jej vlastných slov, nebola „absolútna žiadna snaha pomôcť“. Len jej oznámili, že pokiaľ chce let prebookovať, zaplatiť musí ďalších 100 eur. Ďalší let do Helsiniek bol pritom naplánovaný až o niekoľko dní.

Nakoniec sa obrátila na samotný Ryanair, s ktorým mala letieť. Nakoľko však let neabsolvovala z dôvodu „nebezpečného produktu“ v batožine, spoločnosť odmietla vrátiť Slovenke čo i len jediný cent.

„Lenže ja som reálne v kufri nič zakázané nemala,“ hovorí nakoniec zúfalá pani Michaela. „S tým sirupom sa letelo z Kanady, tiež v podpalubnom kufri. Bola to chyba letiska. Netuším, čo robiť.“

Ohľadom tohto incidentu sme kontaktovali aj samotné letisko a aktuálne čakáme na vyjadrenie.