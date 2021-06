Slováci nebojte sa a cestujte, odkazujú cestovné kancelárie. Odmietajú paniku okolo delta variantu

Cestovné kancelárie vyzývajú Slovákov, aby sa nebáli a počas aktuálnej letnej sezóny cestovali. Ako informovali ich zástupcovia na spoločnej tlačovej besede, ľuďom pred cestou odporúčajú, aby si naštudovali platné pravidlá.

Zároveň by privítali, keby dostávali o cestovaní pravdivé informácie a cestovanie do zahraničia bolo prezentované pozitívne. Zájazdy na jún sa tento rok podľa cestoviek vypredali veľmi rýchlo, aktuálne sa dopredáva júl. Hitom tohtoročnej letnej sezóny je pritom Grécko.

Odmietajú paniku okolo variantu delta

Cestovné kancelárie podľa ich vyhlásení organizujú zájazdy iba do bezpečných destinácií a vzhľadom na vývoj situácie neočakávajú v súvislosti s cestovaním prijatie reštriktívnych opatrení. Odmietajú „paniku” spojenú so šírením tzv. delta variantu koronavírusu a tvrdia, že napríklad Angličania alebo Rusi zatiaľ nelietajú do rovnakých dovolených destinácií ako Slováci.

Ako zdôraznil zástupca jednej z cestovných kancelárií pôsobiacich na Slovensku Mikuláš Milko, práve cestovky sú tie, ktorým najviac záleží na tom, aby sa ich klienti vrátili domov zdraví. Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes upozornil, že mnohé hotely nemôžu byť aktuálne plne obsadené, hostia sú obsluhovaní a je snaha rozptýliť ich v rámci areálu. „Všetky opatrenia smerujú k tomu, aby hotely a rezorty neboli prehustené,” skonštatoval.

Cestujte do bezpečných krajín

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prosí Slovákov, aby v prípade, že počas letných dovoleniek vycestujú do zahraničia, smerovali do bezpečných krajín. V záujme ochrany pred treťou vlnou pandémie nového koronavírusu občanov Slovenska rezort vyzýva, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Na otázku TASR, ako sa MZ SR pripravuje na prípadnú ďalšiu vlnu ochorenia, hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová reagovala, že priebežne realizujú mnohé kroky. “Je to napríklad monitoring spodných vôd, rozšírenie kapacít na sekvenovanie a PCR testovanie, posilnenie kapacít trasovania,” uviedla.

Dodala tiež, že uvažujú o zriadení veľkého call centra, ktoré by pomáhalo Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a masívne trasovalo ľudí bez toho, aby museli vyťažovať všetkých pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, prípadne vojakov a ďalšie skupiny ľudí.