Slováci majú hlavu v smútku. Cena tejto potraviny išla raketovo hore, opäť si priplatíme

Už pred rokom sa očakávalo, že cena olivového oleja pôjde nahor, za čím malo stáť sucho a nedostatočná úroda. A zatiaľ čo vtedy to ešte nebolo isté, dnes sa táto predpoveď naplnila do bodky.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Až 60 % svetovej produkcie sa vypestuje v troch oblastiach, a to Jaén, Španielsko; Bari, Taliansko a Chania, Grécko. Suchá tak výrazne ohrozili produkciu v týchto krajinách, a tak aj svetovú produkciu, ktorá v sezóne 2022/2023 poklesla o 25 %. Cena tak následne reagovala prudkým nárastom,“ informoval komoditný analytik Marek Nemky, ako uvádza portál TV Noviny.

Koľko si priplatíme?

Do maloobchodných cien na Slovensku sa to odrazilo až v tomto roku. Zdraženie má za následok fakt, že dnes si zákazníci kúpia pol litra olivového oleja za 8 a pol eura. Pre porovnanie, v minulom roku si mohli za toľko peňazí dovoliť liter a pri pollitrovej fľaši to bolo 5 eur. „Podľa Eurostatu ceny olivového oleja na Slovensku v mesiaci august zaznamenali medziročný rast o približne 46 % a oproti roku 2021 sú na dvojnásobku ceny,“ dodal odborník.

Zastabilizované ceny