Skvelý štart! Naši hokejisti vyhrali po dramatickom závere nad Bieloruskom v prvom zápase MS 2021 v hokeji

Slovenskí hokejisti vstúpili do majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji najlepšie, ako sa mohlo dať. Po skvelom tímovom výkone dokázali zdolať hokejistov Bieloruska X:X.

Prvá tretina

Historicky najmladší tím Slovenska vstúpil do zápasu aktívne a najväčšie šance si v úvode stretnutia vypracoval prvý útok s Hrivíkom, Lantošim a Cehlárikom. Po dvoch minútach hry však využil náš tlak Pospíšil, ktorý prepálil bieloruského brankára strelou od modrej čiary.

Po strelenom góle sa sa hra otvorila a šance pribúdali na oboch stranách, no viac ich bolo na slovenskej strane. Náš pretrvávajúci tlak vyvrcholil v presilovej hre, ktorú sa nám podarilo využiť. Po desiatich minútach sme tak presilovkovým gólom Petra Cehlárika viedli už o dva góly.

Po krátkej chvíli sme mali možnosť zahrať si ďalšiu presilovú hru po zbytočnom faule Bielorusov. Aj druhú početnú výhodu sa nám podarilo využiť, keď na krásu strelu do horného rohu bránky nedokázal bieloruský brankár zareagovať. Hneď po tomto góle bieloruský brankár Shostakov odišiel na striedačku a nahradil ho o 14 rokov starší, britský rodák Taylor.

Naši hokejisti ani po treťom góle neubrali na tempe. Hra sa väčšinou odohrávala v našej útočnej tretine a pekné šance si vypracovali Ďaloga či Liška. V 16. minúte sa na ľade strhla rozrtržka po nebezpečnom faule na nášho mladíka Šimona Nemca. Komarov dostal za svoj faul trest 5 + 10 minút. Hneď v úvode si skvelú šancu vypracovali Studenič po prihrávke Cehlárika, no opečiatkoval iba hornú konštrukciu bránky. 5 sekúnd pred koncom tretiny vyhodil bieloruský hráč puk cez mantinel, a my sme mali možnosť zahrať si krátku presilovú hru o dvoch hráčov. V prvej tretine sa však už neudialo nič a do šatní sme odchádzali vedením 3:0.

Druhá tretina

Hneď na začiatku druhej tretiny sa nepodarilo premeniť obrovskú príležitosť Faško-Rudášovi a tým pádom sme polminútovú presilovku o dvoch hráčov nepodarilo nedokázali využiť. Po našej presilovej hry sa hralo zo strany na stranu bez výraznejších príležitostí. V štvrtej minúte sme sa museli prvýkrát v zápase brániť po faule Lantošiho, no hru v oslabení sme bez väčších problémov zvládli bez inkasovania.

V ôsmej minúte mal obrovskú šancu Geoff Platt, no po blafáku na Konráda sa mu nepodarilo trafiť prázdnu bránku. V polovici druhej tretiny sa opäť strhla na ľade roztržka, po ktorej sme si mohli pozrieť hru 4 na 4, v ktorej sa však nič podstatné neudialo.

O dve minúty neskôr sme si zahrali ďalšiu presilovú hru po nebezpečnej hre s vysokou hokejkou Beleviča, no nepodarilo sa nám ju využiť. Krátko po nej nás Bielorusi uzavreli v našej obrannej tretine a podarilo sa im streliť nám gól. Po overení videom však rozhodcovia gól neuznali a tak bol v 15 minúte stav 3:0 pre Slovensko.

V posledných minútach mali naši hokejisti navrch no nepodarilo sa im využiť viacero sľubných príležitostí. Minútu pred koncom druhej tretiny ale fauloval náš kapitán Ďaloga bieloruského hráča a museli sme sa brániť bieloruskej presilovej hre, ktorú sa však našim súperom do konca tretiny nepodarilo využiť.

Tretia tretina

Bielorusi na začiatku tretiny nedokázali využiť pokračujúci presilovú hru. Po nej prišli šance na oboch stranách, tú našu sa nepodarilo premeniť Romanovi, ktorého strelu z bránkovej čiary vyrazil bieloruský hráč.

V piatej minúte sa podarilo premeniť krásny blafák Marekovi Hrivíkovi. Bielorusi si síce zobrali challenge, no po konzultácii s videorozhorcom gól platil a naši hokejisti tak vyhrávali už rozdielom štyroch gólov.

8 minút pre koncom si musel ísť sadnúť na trestnú lavicu Juraj Slafkovský za podrazenie a naši hokejisti sa museli brániť v oslabovej hre. Len pár sekúnd po vylúčení nášho najmladšieho hráča sme dostali ďalší trest, za zdržovanie hry nášho brankára Konráda. V dlhej presilovej hre o dvoch hráčov si Bielorusi vypracovali hneď niekoľko šancí a jednu z nich sa im aj podarilo využiť. 7 minút pred koncom sa tak podarilo znížiť stav stretnutia na 4:1 po góle Stefanoviča.

Krátko po strelenom góle prečítali Bielorusi prihrávku našich a po samostatnom nájazde sa podarilo využiť šancu Sharangovichovi. Naši súperi tak dokázali v priebehu 53 sekúnd znížiť stav stretnutia na 4:2.

Hektický záver stretnutia pokračoval vylúčením Adama Lišku, po ktorom sme sa museli brániť 3 minúty pred koncom zápasu. Bielorusom sa tak podarilo zdramatizovať záver zápasu aj vďaka skvelým príležitostiam v presilovej hre. Po ďalšom faule mali možnosť naši súperi streliť gól vďaka trestnému strieľaniu po spornom momente. Branislav Konrád nás však dokázal podržať a vyrážačkou zachytil strelu bieloruského hráča.

Bielorusi hrali záver presilovky bez brankára a to sa podarilo využiť Cehlárikovi, ktorý do prázdnej brány uzavrel stav stretnutia na 5:2 pre Slovensko.