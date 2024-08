Skvelá správa pre fanúšikov Ruže pre nevestu. Už čoskoro sa opäť dočkáte obľúbenej reality šou, vieme, kedy ju uvidíte

Je to pár mesiacov, odkedy skončila druhá séria Ruže pre nevestu a sociálne siete zaplavili debaty o tom, kto bude ženíchom v tretej. Zatiaľ je to stále neznáma informácia, na ktorú si diváci budú musieť počkať. Na čo však čakať nemusia je ďalšia verzia tejto šou. Keďže Ruža pre nevestu mala mnoho českých divákov, naši susedia sa rozhodli spraviť vlastnú verziu.

Ako informoval portál ČRzpravy.cz, nakrúcanie českej verzie Ruža pre nevestu s názvom Bachelor Česko prebiehalo v máji na gréckom ostrove Rhodos. Vyzerá to tak, že je podľa najnovších informácií nielen natáčanie, ale aj editovanie hotové a prvé epizódy zoznamovacej šou uvidia fanúšikovia už túto jeseň.

Čo zatiaľ prezradili

Reality šou Bachelor už oficiálne pribudla na českom VOYO s informáciou, že šou vyjde už tento rok. Okrem toho tam nájdete aj popis šou, ktorý sľubuje: „Romantická šou o ceste za osudovou láskou. Srdce charizmatického Bachelora sa pokúsi získať niekoľko krásnych žien. Každá z nich bude bojovať o jeho priazeň a jediné, čo im bude stáť v ceste, budú ony navzájom. Láska nemá pravidlá a tá pravá môže byť len jedna. Kto získa jeho ružu?“

Ako píše portál Mediaguru, jediné známe informácie o tejto šou zatiaľ sú, že sa natáčala v Grécku a tiež to, že ju bude moderovať Zorka Hejdová, ktorá je zároveň moderátorkou šou Love Island. Podľa článku, ktorý vydala TV Nova, to navyše vyzerá, že sa šou nebude vysielať len na VOYO, ale do vysielacieho času ju uvedie aj TV Nova, čím bude dostupná aj pre slovenských divákov. Ak sa inšpirujú slovenskou verziou, pravdepodobne budú na VOYO epizódy v predstihu.

TV Nova zároveň informovala, že sa budú chcieť od podobných šou v rámci tohto konceptu odlíšiť a to tým, že nepostavia do centra pozornosti ženícha, ale potenciálne nevesty.