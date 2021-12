Skvelá Petra Vlhová vyhrala slalom v rakúskom Lienzi

Petra Vlhová má za sebou skvelé preteky v rakúskom Lienzi. Po včerajšom druhom mieste dnes opäť skončila na pódiu.

Svoju pozíciu z prvého kola, v ktorom skončila na prvom mieste, bez problémov obhájila a vyhrala tak dnešný slalom v Lienzi pred Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou a Švajčiarkou Michelle Gisinovou.

Najrýchlejšie prvé kolo

Slovenská favoritka Petra Vlhová predviedla najrýchlejšie prvé kolo slalomu v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v rakúskom Lienzi. Do druhého kola pôjde s náskokom ôsmich stotín sekundy pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou a 27 stotín pred Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou. Slovenke reprezentujúcej Česko Martine Dubovskej patrí s mankom 98 stotín desiata priečka. V Lienzi chýba líderka Svetového pohára Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá nútene pauzuje s pozitívnym testom na koronavírus.

Na poriadne členitom Schlossbergu Vlhová s číslom 4 na hrudi začala v prvom kole dynamicky a rýchlo, ale neskôr poľavila v tempe a na dvoch medzičasoch sa zaradila za dovtedajšiu líderku Gisinovú. V záverečnej strmine pred cieľom však Slovenka zrýchlila a napokon jej to stačilo na prvú pozíciu s náskokom ôsmich stotiniek. Doterajšie sezónne štatistiky ukazujú, že 26-ročná ambiciózna Liptáčka vyhrala všetky štyri prvé kolá slalomov v aktuálnej súťažnej zime. Vlhová prišla do Lienzu ako líderka hodnotenia disciplíny s náskokom 20 bodov pred Shiffrinovou. Keďže skvelá Američanka v Tirolsku chýba, Slovenke sa črtá šanca výraznejšie sa jej vzdialiť na prvom mieste.

“Začala som dobre, ale neudržala som správny rytmus počas celého prvého kola. Treba jazdiť naplno od začiatku do konca. Podmienky sú veľmi dobré, aj keď sneh sa trochu zmenil oproti včerajšku. Nepovedala by som, že je mäkší, ale je ľahší pre lyžovanie. V druhom kole pôjdem na maximum a vydám zo seba to najlepšie,” uviedla Petra Vlhová po 1. kole pre RTVS. Na pripomenutie, že druhé kolo bude stavať slovenský tréner Martiny Dubovskej Andrej Prevuzňák, Vlhová podotkla: “Trochu som si ho doberala. Máme izby oproti sebe, tak som mu vravela, že nech dobre postaví to kolo. Dúfam, že to bude dobré, a ak nie, budem bojovať.”