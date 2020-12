Skutočné príbehy aj zábavné čítanie. 20 výnimočných kníh, ktoré potešia pod stromčekom každého

Aj počas tohtoročných Vianoc sa môžete zamilovať do knižných hrdinov, ktorí ožívajú v týchto tituloch, aby vám vyčarovali úsmev na tvári alebo priniesli zaujímavé príbehy. Alebo ak by kniha potešila vašich blízkych a nenašli ste ešte tú správnu, pripravili sme tipy, spomedzi ktorých si určite vyberiete.

Rok 2020 nebol vo všetkých smeroch pozitívny. Čo sa týka výborných kníh však určite áno. V našom zozname výnimočných kníh nájdete oddychové a zábavné čítanie, výbornú beletriu, dobrodružné výlety obľúbených cestovateľov na miesta, ktoré nepoznáme, aj dôležité tituly, ktoré vypovedajú o našej dobe alebo budúcnosti. Nechajte sa pri výbere inšpirovať a určite neoľutujete.

Kvalitná beletria

Kniha Normálni ľudia patrí medzi najoceňovanejší román súčasnosti, ktorý má na konte viacero prestížnych cien alebo nominácie. Zdanlivo obyčajný príbeh dvoch mladých ľudí, ktorý sa odohráva na západe Írska, prináša množstvo emócií, ktoré prechádzajú na čitateľa. Ukazuje, aká obrovská môže byť vzájomná príťažlivosť. Predovšetkým, ak je skutočne osudová, tak sa jej vzdorovať nedá. V titule od Sally Rooney sa nájdeme všetci, pretože všetci sme si prešli náročným obdobím dospievania a možno aj niečo podobné zažili. Knihu si môžete kúpiť aj online, prostredníctvom tohto odkazu.

Malé ženy sme si tento rok mohli vychutnať aj v kinách na strieborných plátnach. Príbeh štyroch sestier z 19. storočia od Louisy May Alcott vyšiel aj v nádhernom novom knižnom vydaní. Počas občianskej vojny zostávajú mladé dievčatá bez otca a okrem iného prežívajú aj svoje prvé lásky. Napriek tomu, že je každá z nich zdanlivo úplne odlišná, ich vzájomné priateľstvo a sesterské puto musí poraziť všetko zlo a vytrvať. Malé ženy si môžete kúpiť tu.

Milan Kundera patrí medzi najikonickejších autorov, v ktorého dielach sa odrážajú tie najosobnejšie pocity aj obraz doby. Rok 2020 priniesol aj jeho román Sviatok bezvýznamnosti v slovenskom jazyku. Odohráva sa v súčasnom Paríži a ukazuje príbeh štyroch priateľov, ktorí túžia a rozprávajú každý o tom svojom. Na pozadí však nájdeme množstvo ukrytých významov, ktoré budú v našej hlave vŕtať ešte dlho. Nechýba ani humor, či skôr satira, ktorá môže byť občas aj trpká. Nového Kunderu si môžete kúpiť priamo tu.

Na spríjemnenie voľných chvíľ

Slovník súčasných slov 2 je pokračovanie svojho úspešného predchodcu, ktorý vás zaručene zabaví alebo poteší vašich blízkych. Prináša stovky slovíčok a fráz aj s ich vtipnými vysvetleniami či skutočnými významami, ktoré naozaj myslia ľudia, keď ich používajú. Viete čo znamenajú výrazy ako bauamutiť, lepatý, hamuj alebo ako máš vyzerať, keď máš skutočne swag? Čítaj Slovník súčasných slov 2 a dozvieš sa ešte omnoho viac. Zakúpiť si ho môžete aj online, priamo na tomto odkaze.

Návšteva hôr s láskou nie je pre každého. Je to však skutočne tak? Kniha Antiturista ukazuje, ako sa niekto, kto vyrastá uprostred nádhernej nórskej prírody, môže narodiť bez túžby tráviť v nej čo najviac času. Autor knihy Are Kalvo je komik, ktorý svoj vzťah k prírode opisuje ako vlažný, sa rozhodne vydať na túru. Do tej istej prírody, ktorá mu ukradla kamarátov z krčmy. So snahou pochopiť ich a nájsť s nimi spoločnú reč sa rozhodne spoznávať kúzelnú prírodu. Je však jasné, že zažije množstvo prekvapivých a vtipných momentov. Toto zaujímavé čítanie si môžete kúpiť na tomto odkaze.

Pre milovníkov dobrodružného cestovania

Obľúbená cestovateľská dvojica Martin Navrátil a Peter Hliničan, známy predovšetkým vďaka svojej stránke Travelistan, tento rok vyskúšali dobrodružný prechod pešo z Ruska do Ameriky. Svoje zážitky zhrnuli vo svojej knihe s názvom Na kraji sveta, kde nájdeme podrobnosti o Expedícii Beringov prieliv, počas ktorej sa pokúsili prejsť pešo cez zamrznuté more z jedného kontinentu na druhý. Kúpiť si ju môžete aj online, na tomto odkaze.

Ak máte radi podobné cestovateľské zážitky z atraktívnych miest, nenechajte si ujsť ani druhú novinku z dielne cestovateľa Martina Navrátila, Okolo sveta 2. Pokračovanie jeho úspešnej prvotiny prináša putovanie po Hodvábnej ceste a teda nás zavedie na Ďaleký východ, ktorý Martin spoznával 14 rokov. Ako sám hovorí, žiadna cesta mu do života nedala toľko, ako táto. Táto kniha vás teda presvedčí o tom, že cestovať môžeme aj z pohodlia našich domovov, pretože presne taký pocit budete pri jej čítaní mať. Knihu nájdete priamo tu.

Ak vás láka Ázia, máme pre vás vynikajúci tip od autorky z východného Slovenska, ktorá vo svojej kniha spísala tie najúžasnejšie príbehy z východu, ale toho Ďalekého, pri ktorých budete neraz neveriacky krútiť hlavami. Dominika Sakmárová žije v Južnej Kórei a z tohto pre nás, dá sa povedať, exotického prostredia spísala zaujímavé poviedky, ktoré vás okamžite vtiahnu do miestnej atmosféry. Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre je vynikajúce čítanie pre všetkých, ktorí milujú kontrast kultúr, zaujímavé zvyky a tradície a v neposlednom rade sa pri čítaní sa radi zabavia. Knihu si môžete kúpiť na tomto odkaze.

Po stopách Ameriky sa zas môžete vybrať vďaka legendárnemu mužovi menom John Steinbeck. V 60. rokoch sa rozhodol vydať za znovu spoznávaním svojej rodnej krajiny. Potulky s Charleym ukazujú túto dobrodružnú cestu, ktorú podnikol spolu so svojím francúzskym pudlom Charleym. To, čo po ceste zažívali nebolo vždy iba príjemné, čitateľom však prinesie množstvo zaujímavých myšlienok aj dôležitých tém, ktoré sú aktuálne aj pre dnešnú spoločnosť. Knihu si kúpite prostredníctvom tohto odkazu.

Knihy s témami, ktoré sužujú svet aj spoločnosť

Posledné storočie sa odohráva v našej blízkej budúcnosti, v roku 2076 a ukazuje, čo sa skutočne aj môže stať, ak budeme naďalej ignorovať varovania pred globálnym otepľovaním. Určité časti našej milovanej Zeme sa stali neobývateľnými a hladiny oceánov neustále stúpajú. Zdanlivo fiktívny príbeh o odvrátení katastrofy môže mať množstvo paralel aj s naším svetom. Preto by sme mali veľmi dobre vedieť, ako hrozivo môžu vyzerať tie najhoršie scenáre. Toto s časti hrozivé, no predovšetkým výnimočné čítanie z dielne Jakuba Fila si kúpite na tomto odkaze.

Tento rok sme sa pravdepodobne viac než kedykoľvek predtým zaoberali tým, čo skutočne znamená slovíčko epidémia a aké hrozivé môže byť. Kniha Epidémie v dejinách s podtitulom Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi prináša sumár najväčších epidémií, s ktorými ľudstvo v nami známej histórii bojovalo a ukazuje, ako ich šíreniu pomáhali vojenské konflikty či ako prispeli k pádu Rímskej ríše. Toto unikátne čítanie môžete získať priamo tu.

Okrem pandémie sa rok 2020 nesie aj v znamení nedoriešených politických konfliktov z minulosti. Marek Vagovič na túto tému vydal pokračovanie svojho knižného príbehu zo zákulisia Smeru, s názvom Vlastnou hlavou 2. Nájdeme v ňom kľúčové kauzy, ale aj doteraz nepublikované správy z Threemy. Je predovšetkým osobným pohľadom autora na udalosti, ktoré ukazujú, ako za Fica mafia ovládla náš štát. Táto kniha by mala byť povinným čítaním pre všetkých, ktorých zaujíma politické dianie na Slovensku, ale aj pre ľudí, ktorí sa chcú skutočne vyznať v našej naozaj iba nedávnej minulosti. Nájdete ju na tomto odkaze.

Počuli ste už o pojme greenwashing? Ak aj nie, môžem vám zaručiť, že jeho pazúry ste už určite pocítili. Kniha Zelené klamstvo od Kathrin Hartmann ukazuje, ako nie všetko, čo sa prezentuje ako zelená alebo ekologická voľba, aj v skutočnosti je. Zelené klamstvo vám zmení pohľad na dobre známe spoločnosti a na reálnych príkladoch ukáže, ako nami dokážu manipulovať bez toho, aby sme si čokoľvek všimli. Okrem toho približuje aj známe či menej známe ekologické kauzy, ktoré by sme tiež mali poznať. Ide o naozaj výbornú knihu, ktorá vám otvorí oči v mnohých smeroch. Kúpiť si ju môžete na tomto odkaze.

Feministický manifest v pätnástich radách s názvom Drahá Ijeawele od Chimamanda Ngozi Adichie, autorky úspešnej knihy Všetci by sme mali byť feminist(k)ami, je kritickým pohľadom na nespravodlivosť vo svete. Prináša však aj riešenia ku zmene. Jeho hlavnou témou je rodičovstvo a to, čo by sme v ňom mali robiť inak. Nájdete ju priamo tu.

Greta Thunberg je mladá ekologická aktivistka, ktorú dnes už pozná takmer celý svet. Má množstvo podporovateľov, na druhej strane však aj neprajníkov. Pravdou však zostáva fakt, že aj keď svoje detstvo skutočne nemala jednoduché, rozhodla sa svoju pozornosť upriamiť na snáď jeden z najdôležitejších problémov. Svojimi protestami za klímu a dojímavými prejavmi ukazuje, aká je situácia vážna a ako zachrániť našu planétu. Kniha Scény zo srdca však nie je iba o tomto, ale je osobným pohľadom do rodiny mladej Grety, hovorí aj o tom, ako prestala vo svojich jedenástich rokoch úplne jesť alebo rozprávať a čo bolo toho dôvodom. Knihu si môžete kúpiť na tomto odkaze.

Bestseller New York Times a víťaz Pulitzerovej ceny. Kniha V korunách stromov je dielo plné aktivizmu. Ukazuje obdobie New Yorku pred vojnou Juhu proti Severu až po boje o drevo na severozápade USA, koncom 20. storočia. A predovšetkým svet, ktorý je pomalý, tvorivý a my sme ho už prestali vidieť. Richard Powers priniesol príbeh o ľuďoch, ktorí majú to šťastie, že to všetko dokážu vnímať. Knihu nájdete na tomto odkaze.

Kniha Černobyľ: Príručka prežitia od Kate Brown prináša pohľad na najväčšiu katastrofu v novodobej histórii, spôsobenú ľudskou rukou. Americká historička sa tejto téme venovala celých desať rokov, skúmala archívne materiály, rozprávala sa so svedkami a vytvorila komplexné dielo, ktoré prináša množstvo odpovedí. Dokonca aj na otázku, akú úlohu pri tejto katastrofe zohrali politici? Vynikajúce a hrozivé čítanie nájdete na tomto odkaze.

Unikátny výber pre deti a mládež

Detská literatúra ponúka každoročne množstvo výnimočných, nádherne ilustrovaných titulov, v ktorých nechýba ani dôležitá pointa navyše. Presne takou je aj kniha s názvom František z kompostu, ktorej hlavným hrdinom je dážďovka František. Jeho najväčším trápením je, že oproti svojím ostatným kamarátom z prírody nerobí nič užitočné a preto sa cíti zbytočný. Kniha Simony Čechovej prináša ekologické posolstvo, ktoré pochopia aj tí najmenší. Všetci máme svoje miesto na tejto Zemi, aj dážďovka František, ktorý sa nájde práve v komposte. Unikátne čítanie nájdete na tomto odkaze.

Aj dospievajúci môžu zaujímavým spôsobom spoznávať príbehy, ktoré vyrážajú dych. Príbehy v knihe Nezničiteľní sú o ľuďoch, ktorých životy viseli na vlásku, museli prekonávať rôzne prekážky, piť žraločiu krv či dokonca svoj vlastný moč. Prostredníctvom toho všetkého ukázali, aká silná dokáže byť túžba po živote. Knihu si môžete objednať online, priamo tu.

Obľúbená autorka Harryho Pottera, J.K. Rowling, vo svojej knihe Ikabog prináša príbeh o kráľovstve Blahobytia, ktoré bolo kedysy najšťastnejšie na svete. Všetko v ňom dokonale fungovalo. Na severe však mal žiť obludný ikabog, ktorého legenda sa používala na strašenie detí. Je jeho existencia však skutočne iba výmyslom? A ak áno, dokáže napriek tomu urobiť zmeny v reálnom svete? Zaujímavosťou novej Rowlingovej knihy sú ilustrácie, ktoré vytvorili mladí výhercovia internetovej súťaže. Nechajte sa unášať v ďalšom čarovnom svete. Knihu nájdete na tomto odkaze.